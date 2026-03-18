“Storie, simboli e segreti dell’Arte Preistorica”: seconda lezione del Corso on line di Iconografia e Iconologia

Promosso da BCsicilia e dall’Università Popolare si terrà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 18, la seconda lezione del Corso online di Iconografia e Iconologia “Storie, simboli e segreti delle opere d’arte siciliane”. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, interverrà Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede di BCsicilia di Catania, che affronterà il tema: “Storie, simboli e segreti dell’Arte Preistorica”. Il corso prevede dieci lezioni e tre visite guidate: domenica 29 marzo ad Acireale, sabato 4 aprile a Palermo al Museo Pitrè, ed infine domenica 3 maggio a Castelvetrano. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: [email protected]. Alla fine del Corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Il seminario si basa sulla considerazione che spesso, pur conoscendo il titolo delle opere d’arte, l’autore, la cronologia, se ne sconosce totalmente o parzialmente la storia, l’ambiente culturale nella quale è stata concepita e soprattutto i simboli che contiene. Nel corso delle lezioni si cercherà di entrare nell’anima delle opere d’arte svelandone le storie e i più reconditi segreti.

Il nostro itinerario alla scoperta del significato delle immagini inizia con la preistoria siciliana uno dei periodi storici più interessante dell’isola di Sicilia. Esamineremo i siti più importanti che hanno lasciato preziose testimonianze pittoriche e scultoree a cominciare dalle espressioni dipinte all’interno delle grotte. Proseguiremo poi con la disamina dei simboli presenti sulle ceramiche e descriveremo le sculture realizzate con la pietra o con la terracotta. Si manifesterà ai nostri occhi un panorama ricchissimo di immagini e di evocazioni che rimandano ai riti della fecondità e ai simboli ancestrali comuni ad altre culture mediterranee. Il percorso visivo si concluderà con l’età del ferro che vede già la presenza dei colonizzatori greci e l’inizio di una nuova civiltà.