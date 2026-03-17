“Dolci: dalle grate dei conventi ai banconi delle pasticcerie”. Quarta lezione del Corso sulla Storia dei dolci siciliani

Promosso da BCsicilia e Università popolare si terrà martedì 17 marzo 2026 alle ore 17, presso l’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10 a Palermo, la quarta lezione del Corso “Storia dei dolci siciliani”. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, giornalista e Presidente regionale di BCsicilia, seguirà l’intervento di Mario Liberto, agronomo e giornalista, Direttore del Dipartimento Cultura rurale e alimentare di BCsicilia dal titolo “Dolci: dalle grate dei conventi ai banconi delle pasticcerie”.

Sarà possibile seguire gli incontri anche on line. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: [email protected], Alla fine del seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Le successive lezioni si terranno il 24 marzo con una relazione sul tema: “I pasticceri siciliani e l’influenza degli svizzeri” mentre il 31 marzo si parlerà delle “Origini e la storia dei principali dolci siciliani”. Domenica 22 marzo è invece prevista la visita guidata per la degustazione di dolci conventuali al Monastero delle Benedettine a Palma di Montechiaro e al Complesso Santo spirito della Badia Grande ad Agrigento.

Il quarto appuntamento è dedicato al periodo più interessante della pasticceria siciliana: la fuga dei dolci conventuali dalle grate dei conventi a quella delle pasticcerie. Con la soppressione degli ordini ecclesiastici (XIX secolo), molte suore consacrate tornarono alla vita laicale; le meno abbienti vivevano di elemosine o mediante attività di ducciere, preparando dolci per sposalizi e feste, anche a servizio presso la nascente borghesia. A partire dal XIII secolo esistevano delle pie donne che decidevano di sottomettersi ad una regola di pietà, soprannominate “monache di casa”; esse seguivano una vita monastica ma senza voti. La cultura dolciaria delle monache, prima custodita fra le mura dei conventi si diffuse originariamente fra le classi più abbienti, poi divenne popolare. Parleremo di monache di casa attraverso storia, aneddoti e curiosità dei dolci conventuali, le ultime testimonianze di questo mondo affascinante e teatrale. La ricerca è arricchita anche da 32 ricette di dolci conventuali, alcuni dei quali scomparsi. Un viaggio per assaporare la vera essenza della Sicilia, alla scoperta di un mondo perduto, ma che ancora oggi vive nelle nostre tradizioni culinarie.