“Bere il fuoco con gli occhi”: nuova silloge poetica di Cruciano Runfola

La silloge poetica, inedita, “Bere il fuoco con gli occhi” di Cruciano Runfola si presenta come un itinerario interiore che attraversa l’esperienza umana nelle sue polarità fondamentali: luce e buio, vita e morte, speranza e disillusione. Nato ad Aliminusa nel 1967 e docente di letteratura italiana, Runfola, che vive a Cerda, concepisce la poesia come uno strumento per raccontare e interrogare la realtà. Nei suoi versi si percepisce infatti una costante tensione tra dimensione personale e riflessione universale, tra esperienza quotidiana e ricerca di senso.

I testi selezionati mostrano una scrittura fortemente evocativa e spesso visionaria. In “Oltre il finito” il poeta costruisce una sorta di esperienza liminale, in cui l’io lirico attraversa il buio per giungere a una luce che appare insieme rivelazione e mistero. Il paesaggio — la valle, il monolite, la montagna — diventa simbolo di una condizione esistenziale oscillante tra gioia e crollo improvviso, come se l’uomo fosse costantemente sospeso tra trascendenza e fragilità.

In “Il morso” emerge invece una dimensione più drammatica e sociale: la figura femminile diventa emblema di una bellezza violata e incompresa, ma anche segno di una dignità che rimanda a un’origine divina. Qui la poesia assume toni quasi profetici, denunciando la riduzione della persona a oggetto e invocando una “riscoperta dell’uomo”, del suo calore e del suo sguardo meravigliato.

Anche “Visio Crassa” insiste su questa tensione etica: il poeta osserva il mondo con disincanto, denunciando violenze e ingiustizie, ma salvando ancora la possibilità di credere nella solidarietà umana. Accanto a questi testi di forte intensità civile e spirituale, componimenti come “Il califfo”, scritto in dialetto, introducono una dimensione narrativa e popolare che rilegge episodi della tradizione religiosa con ironia e umanità.

La poesia di Runfola mescola registri diversi — lirico, epico, religioso e quotidiano — dando voce tanto ai grandi temi storici quanto alle figure marginali della società. Ne nasce una scrittura che, pur nella sua immediatezza espressiva, conserva una forte carica simbolica e spirituale. “Bere il fuoco con gli occhi” appare così come una raccolta che invita il lettore a sostare sulle ferite e sulle meraviglie del mondo, cercando nella parola poetica una forma di verità e di resistenza interiore.

Santi Licata