Giornale di Cefalù: sportello CAB fa recuperare 660 euro ad un utente

Accompagnare, rassicurare e tutelare il consumatore. Bolletta elettrica, sportello CAB fa recuperare 660 euro ad un utente. Interviste Alessio La Martina e Giuseppe Ricotta. Teatro Cicero, una storia che continua. Si incontrano gli eredi delle famiglie che nel 1800 lo costruirono a proprie spese per poi farne dono alla città. Interventi Carlo La Calce ed il sindaco Daniele Tumminello.

Associazioni FIDAPA e AUSER, le poetesse del ‘500, la storia di Veronica Franco “cortigiana onesta”, “meretrice e scrittora”, scoperta grazie a Benedetto Croce. Intervento di Rosalba Gallà.

“Una Chiesa di donne?”: Adelaide Coari, amica di Papa Giovanni XXIII, la beata Armida Barelli e sorella Maria, vicina a Gandhi. Intervento di Cettina Militello, presidente Fondazione Via Pulchritudinis.

