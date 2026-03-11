Le ragioni del Sì e del No: incontro a Gangi sul referendum per la riforma della giustizia

Un confronto pubblico sulle ragioni del Sì e del No alla riforma della giustizia si terrà sabato 14 marzo 2026 alle ore 11.00 presso l’auditorium dell’ISIS “Giuseppe Salerno” di Gangi.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione culturale Prisma, che ha organizzato l’incontro con l’obiettivo di offrire alla comunità un momento di approfondimento e di dibattito su un tema centrale del panorama istituzionale italiano alla vigilia del Referendum del 22 e 23 marzo.

A confrontarsi saranno esponenti del mondo giuridico e istituzionale. Per le ragioni del Sì interverranno l’on.le Toto Cordaro e l’avv. Nino Caleca. A rappresentare le ragioni del No saranno invece il dott. Giovanni Antoci, della Direzione Distrettuale Antimafia, il dott. Giuseppe Fici, della Procura Generale di Palermo, e il dott. Vito Lo Monaco.

Ad aprire i lavori sarà l’ingegnere Giovanni Palmeri, presidente dell’Associazione Prisma, mentre la moderazione dell’incontro sarà affidata a don Giuseppe Amato, che guiderà il dibattito tra i relatori.

L’appuntamento si propone come un’occasione di confronto aperto tra posizioni diverse su una riforma destinata a incidere profondamente sull’organizzazione e sul funzionamento della giustizia italiana. L’incontro è aperto alla partecipazione della cittadinanza, degli studenti e degli operatori del diritto.