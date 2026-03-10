Essere donna oggi: Sara Favarò al CIDMA di Corleone per un confronto su memoria e diritti

Il 13 marzo alle ore 17.00, il CIDMA – Centro Internazionale di Documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia di Corleone ospiterà l’incontro “Essere donna oggi: tra sfide e opportunità”, un appuntamento che unisce riflessione civile e approfondimento culturale in uno dei luoghi più significativi della Sicilia contemporanea. Il CIDMA, situato in Vicolo Valenti 7, è oggi un punto di riferimento internazionale per la conservazione della memoria antimafia: custodisce atti giudiziari, archivi fotografici e testimonianze che raccontano decenni di lotta dello Stato e della società civile contro Cosa nostra.

A guidare il dialogo sarà Sara Favarò, scrittrice, poetessa e studiosa di tradizioni popolari, da sempre impegnata nella promozione della cultura come strumento di emancipazione e responsabilità collettiva. Il suo percorso umano e professionale è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’incontro vedrà la partecipazione di Marianna Pizzolato, Teresa Colletti, Maria Angela Sagona, Elzbieta Leszczynska, Annalisa Sunseri, Katia Raineri e Gianluca Cascio, che offriranno testimonianze e punti di vista diversi sul ruolo della donna nella società contemporanea. Le letture saranno curate da Cettina Crapa e Angela Riina, mentre Monica Dilibertì modererà il confronto.

In un territorio che ha conosciuto il peso della violenza mafiosa e la forza della rinascita civile, parlare di donne significa parlare di libertà, dignità e futuro. L’iniziativa intende dare voce a storie spesso invisibili e riaffermare la cultura come strumento di cambiamento e legalità.