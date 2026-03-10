Altavilla Milicia, si parla delle piante alimentari della Riserva di Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto all’incontro promosso da BCsicilia e Masci

Si terrà giovedì 12 marzo 2026 l’ultimo appuntamento dell’iniziativa “Intorno al camino: 5 incontri per conoscere il territorio”, promossa da BCsicilia e dalla Base Scout San Francesco – Masci Trabia, che prevede una serie di incontri mensili, riguardanti i beni culturali e ambientali, programmati dal novembre 2025 al marzo 2026. La conferenza si terrà presso la Base Scout San Francesco, bene confiscato alla mafia, che si trova in via Aci Capraia, 1 nel territorio di Altavilla Milicia. Dopo la presentazione di Antonino Artese, Magister Masci Trabia e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia è prevista la relazione di Santino Agnello, Agronomo ed esperto in piante spontanee che parlerà su “Le piante alimentari della Riserva di Pizzo Cane, Pizzo Trigna, Grotta Mazzamuto”. Intrattenimento musicale di Elena Di Salvo. A conclusione dell’incontro è prevista un’Agape fraterna. Per informazioni Tel. 360.845480 Email: [email protected].