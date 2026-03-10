Gangi e Bagheria celebrano i 100 anni del signor Gaetano Barreca

Le comunità di Gangi e Bagheria si sono unite per festeggiare il prestigioso traguardo dei 100 anni del signor Gaetano Barreca, originario di Gangi e residente a Bagheria da oltre cinquant’anni.

Il neo centenario ha celebrato questo importante momento circondato dall’affetto dei figli, dei nipoti e dei parenti, che hanno voluto rendere omaggio a una vita lunga, intensa e ricca di valori familiari. L’atmosfera di gioia e commozione ha accompagnato l’intera giornata, trasformandola in un ricordo indelebile per tutti i presenti.

Alla festa sono giunti anche i saluti istituzionali delle amministrazioni comunali di Bagheria e Gangi, che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e il loro apprezzamento per questo straordinario traguardo, simbolo di un legame che unisce le due comunità.

A rappresentare il Comune di Gangi è stato il consigliere comunale Giuseppe Spitale.

Il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, ha rivolto al signor Barreca i più sinceri auguri a nome dell’intera cittadinanza, sottolineando il valore umano e storico di una vita che attraversa un secolo di cambiamenti e testimonia la forza delle radici e degli affetti