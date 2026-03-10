“Dal Settecento ai Sabaudi” terza lezione del Corso sulla Storia dei dolci siciliani promosso da BCsicilia e Università popolare

Dopo la prima lezione su “Dai pani ai dolci: nella mitologia e nella storia” e la seconda dedicata a “Santi e feste: frutta secca e dolci”, si terrà martedì 10 marzo 2026 alle ore 17 presso l’Associazione A.I.Q.Re.S. in via Siracusa, 10 a Palermo, la terza lezione del Corso “Storia dei dolci siciliani”. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, giornalista e Presidente regionale di BCsicilia, seguirà l’intervento di Mario Liberto, agronomo e giornalista, Direttore del Dipartimento Cultura rurale e alimentare di BCsicilia dal titolo “I dolci: dal Settecento ai Sabaudi”.

Sarà possibile seguire gli incontri anche on line. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: [email protected], Alla fine del seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione. Il corso è promosso da BCsicilia e Università popolare.

Le successive lezioni si terranno il 17 marzo, con una relazione sul tema “Dolci: dalle grate dei conventi ai banconi delle pasticcerie” mentre il 24 marzo si parlerà de “I pasticceri siciliani e l’influenza degli svizzeri”. L’ultima lezione è prevista invece il 31 marzo e avrà per titolo “Le origini e la storia dei principali dolci siciliani”. In programma anche quattro visite guidate per la degustazione di dolci conventuali: domenica 15 marzo ad Alcamo, al Monastero di S. Chiara e a Erice al Convento di San Carlo, e domenica 22 marzo, al Monastero delle Benedettine a Palma di Montechiaro e al Complesso Santo spirito della Badia Grande ad Agrigento.