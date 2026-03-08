La Cultura omaggia le donne: ingresso gratuito ai musei per l’8 marzo

Un modo diverso di celebrare l’8 marzo prende forma in Sicilia: non con gesti effimeri o rituali svuotati del loro significato originario, ma attraverso un’azione concreta che restituisce alle donne il diritto di abitare la cultura come spazio proprio.

Le porte dei musei, dei parchi archeologici e dei luoghi storici dell’Isola si aprono gratuitamente, conducendo verso gli spazi in cui la storia ha lasciato tracce di luce, di bellezza, ma anche di sofferenza, di lotte, di resistenza, di riscatto. Porte aperte che invitano le donne a entrare non soltanto come visitatrici, ma come eredi di una cultura che tutte hanno contribuito a generare, custodire e tramandare.

In questa prospettiva si inserisce la nota dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, diffusa il 4 marzo 2026, con cui la Regione riprende il provvedimento nazionale del Ministero della Cultura, in cui è scritto: “Anche quest’anno in occasione della Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito alle donne nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’Isola.”

Una scelta che assume un significato ancora più profondo se si considera che la Sicilia, Regione a Statuto Speciale, possiede competenze esclusive in materia di beni culturali. Dal 1977, infatti, il sistema museale dell’Isola non appartiene allo Stato, ma è interamente affidato alla Regione Siciliana, che ne cura gestione, tutela e valorizzazione. L’adesione all’iniziativa nazionale non è dunque un atto dovuto, ma una decisione autonoma, un gesto consapevole che afferma la volontà della Regione di interpretare la cultura come bene condiviso e come strumento di crescita civile.

La cultura diventa così un gesto di restituzione nei confronti delle donne. Restituzione di tempo, di spazio, di possibilità. Restituzione della bellezza come nutrimento dell’anima, della memoria come radice, della conoscenza come strumento di libertà. Nei luoghi della cultura, la donna ritrova parti di sé: la forza delle antenate, la voce delle storie taciute, la dignità delle battaglie combattute in silenzio. Ritrova la propria identità attraverso l’arte, la memoria, la storia, che diventano specchi del tempo.

La cultura non è un qualsivoglia contenitore di oggetti più o meno preziosi, ma un luogo in cui risiede il nostro Sé recondito che chiede di rivelarsi: dove si impara a leggere la storia, a riconoscere le radici, a dare nome alle proprie appartenenze, memoria di ciò che siamo stati e consapevolezza di ciò che possiamo diventare.

La Giornata Internazionale della Donna non è solo ricorrenza, ma riconoscimento di valore. Un invito a ritrovare sé stesse nei luoghi dove la storia narra e rivela chi siamo, da dove proveniamo e verso quali ideali possiamo ancora tendere. È un giorno in cui la cultura si fa madre: come la donna, genera, nutre, custodisce, trasforma. Un incontro tra donna e cultura, in cui la Sicilia ritrova la sua parte più autentica e luminosa.

Sara Favarò