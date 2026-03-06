“Jole Bovio Marconi, una vita per l’Archeologia”: a Bagheria conferenza promossa da BCsicilia in occasione della Giornata della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna si terrà domenica 8 marzo 2026 con inizio alle ore 17,00 presso la Sede di BCsicilia, Dimora Storica Mineo – Cirrincione in via Sant’Elia, 5 a Bagheria una conferenza, promossa da BCsicilia in collaborazione con il Museo Salinas Palermo, dal titolo “Jole Bovio Marconi, una vita per l’Archeologia”, in ricordo della celebre studiosa siciliana. Dopo la presentazione di Maria Giammarresi, Presidente della sede di BCsicilia di Bagheria interverrà Giuliana Sarà, Archeologa del Museo Salinas di Palermo. Le conclusioni dell’incontro saranno a cura di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Per informazioni E-mail: bagheria@bsicilia – Tel. 3394121267.

Jole Bovio Marconi (1897–1986) prima donna a ricoprire in Italia l’incarico di Soprintendente alle Antichità, si afferma come figura pionieristica per il ruolo scientifico e istituzionale, guidando con determinazione l’allora Museo Nazionale di Palermo. Conduce parallelamente, intense ricerche sul campo in Sicilia occidentale, contribuendo in modo determinante allo studio dei centri punici e greci. Di particolare rilievo risulteranno le sue indagini nell’area di Monte Pellegrino e in particolare nella Grotta dell’Addaura.

Giuliana Sarà, archeologa specializzata in ambito fenicio-punico, svolge attività scientifica e istituzionale presso il Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas” di Palermo, dove opera in qualità di esperto catalogatore archeologo. La sua esperienza professionale, la porta oggi ad essere, tra le altre cose, referente del sito archeologico della necropoli punica di Palermo (Corso Calatafimi).