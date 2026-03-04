Giornale di Cefalù. Urologia, importanza della prevenzione: ne parla lo specialista Alessandro Guercio

Capire, curare, prevenire; diagnosi, cura e trattamento medico e chirurgico, la robotica, l’educazione sanitaria, i tabù da superare. Nuovi farmaci e nuove tecniche di intervento. Intervista al dott. Alessandro Guercio (nella foto), specialista di urologia.

Facciamo memoria di un amico e collaboratore recentemente scomparso all’età di 77 anni: Pino Parisio. Il lavoro svolto a Cefalù e nei Comuni vicini con passione, dedizione e fatica raccolti nel canale Youtube “Gigi e Pino senza pretese”. Ricordi e aneddoti di Gigi Nobile ed Adriano Cammarata.

Il vento negli ultimi 3 anni ha portato tanto – è importante che la città riconosca in questo teatro Cicero – sempre pieno di pubblico – uno spazio di promozione culturale, di crescita collettiva e di confronto; il risultato è anche merito di Tiziana Giordano e di tutto il Circo dell’Avvenire. L’intervento del sindaco Daniele Tumminello. “Accabadora” cioè colei che finisce, una rilettura degli scritti di Michela Murgia presso la Sala Consiliare di Cefalù, nell’ambito del ciclo di incontri: “Voci di donne dal Mediterraneo”, per iniziativa dell’Accademia Via Pulchritudinis, fondata da mons. Crispino Valenziano. Intervento della teologa Marinella Perroni.

