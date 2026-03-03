Nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026 a Gangi: disponibili 16 posti

Il Comune di Gangi, rende noto che in data 24 febbraio 2026 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il Servizio Civile Universale il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026, che prevede la selezione di 65.964 operatori volontari. Le candidature resteranno aperte fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Il Comune partecipa con tre progetti, per un totale di 16 posti: Assistenza – “Giorni da Vivere” — 4 volontari (1 Giovani con Minori Opportunità); Ambiente – “Spazi Ritrovati” — 6 volontari (2 GMO)cultura – “Riscoprire per Valorizzare” — 6 volontari (2 GMO). a domanda deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma DOL – Domanda Online:

https://domandaonline.serviziocivile.it Sono richieste credenziali CIE (livello 2) o SPID (livello 2).

Documenti, schede sintetiche e materiali informativi sono disponibili: sul sito Aress Fabiola: www.aressfabiola.it – sezione Servizio Civile e sul sito istituzionale del Comune di Gangi: (comune.gangi.pa.it in Bing) – sezione Servizio Civile Universale. Anche l’associazione Co.Tu.Le Vi., in convenzione con il Comune di Gangi, partecipa al bando con propri progetti, offrendo 6 ulteriori posti per giovani tra i 18 e i 28 anni, sempre tramite piattaforma DOL.

«Il Servizio Civile Universale rappresenta un’opportunità preziosa per i nostri giovani – dice il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – un’esperienza formativa, di crescita personale e di impegno concreto verso la comunità. I progetti attivati nel nostro Comune rispecchiano i valori di solidarietà, tutela del territorio e promozione culturale che da sempre caratterizzano Gangi. Invito tutti i ragazzi e le ragazze a cogliere questa occasione, perché investire nel Servizio Civile significa investire nel proprio futuro e nel futuro della nostra comunità.»

Il Servizio Civile è un’esperienza che permette di acquisire competenze, maturare responsabilità e contribuire in modo diretto al benessere del proprio paese. È un percorso che arricchisce il curriculum, apre nuove prospettive professionali e crea legami umani profondi.

Chi sceglie di partecipare non svolge solo un’attività: diventa parte attiva del cambiamento, mettendo in campo energie, idee e passione.