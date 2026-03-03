Chiusi i Carnevali nelle Madonie: Il finale a Pianello di Petralia Soprana con tanto entusiasmo e partecipazione

Si è concluso in un clima di festa e partecipazione il ciclo dei Carnevali nelle Madonie. Sabato 28 febbraio la frazione di Pianello ha ospitato il gran finale della manifestazione, chiudendo in bellezza le celebrazioni che hanno animato il comprensorio nelle settimane precedenti.

Nonostante i rinvii iniziali dovuti alle condizioni meteorologiche avverse, l’entusiasmo non è venuto meno. Carri allegorici provenienti dai diversi centri del territorio madonita, gruppi in maschera e una pioggia di coriandoli hanno colorato la via principale della frazione, trasformandola in un vivace scenario di festa e condivisione.

L’evento, giunto all’undicesima edizione, è stato promosso dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Pianellese con il patrocinio del Comune di Petralia Soprana, confermandosi un appuntamento atteso e partecipato, capace di coinvolgere comunità e visitatori nel segno della tradizione e della convivialità.