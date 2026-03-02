Salute delle donne, sette giorni di screening gratuiti in tutta la provincia di Palermo

Una settimana interamente dedicata alla salute delle donne, con servizi gratuiti, accesso libero e un calendario fitto di iniziative che culmineranno domenica 8 marzo, nella Giornata internazionale della donna. L’ASP di Palermo lancia un programma straordinario di prevenzione coinvolgendo consultori familiari, ambulatori, camper mobili e spazi universitari.

Dal 2 al 6 marzo, in tutte le sedi consultoriali di Palermo e provincia, sarà possibile effettuare senza prenotazione il Pap test per le donne tra i 25 e i 29 anni (ripetibile ogni tre anni) e l’HPV test per le donne tra i 30 e i 64 anni (ripetibile ogni cinque anni). Gli ambulatori saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con aperture pomeridiane martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Un’occasione concreta per aderire ai programmi di screening del tumore del collo dell’utero.

Spazio anche alla mammografia con due appuntamenti dedicati al PTA Albanese: giovedì 5 marzo dalle 9 alle 13 e domenica 8 marzo dalle 10 alle 16. Per informazioni su orari e prenotazioni è attivo il numero verde aziendale (800 833 311).

Il cuore delle attività sarà lo Screening Day in piazza Castelnuovo a Palermo: dal 4 all’8 marzo, dalle 10 alle 16, con due camper e cinque gazebo dedicati alla prevenzione. In programma vaccinazioni anti-HPV, mammografie, screening del tumore del collo dell’utero e del colon retto, oltre a uno sportello informazioni. Un presidio sanitario nel centro della città per facilitare l’accesso ai controlli e promuovere la cultura della diagnosi precoce.

Il 4 marzo, in occasione della Giornata mondiale contro il Papilloma virus, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp organizza inoltre una giornata speciale rivolta agli studenti dell’Università degli Studi di Palermo. L’incontro si terrà nei locali dell’Edificio 1, residenza universitaria Ersu “Santi Romano”, in Viale delle Scienze, e sarà dedicato all’informazione e alla vaccinazione anti-HPV. Sarà possibile ricevere la prima dose del vaccino HPV9 oppure iniziare o completare il ciclo vaccinale in base al proprio stato. La vaccinazione è gratuita per le donne nate dal 1996 in poi, per gli uomini nati dal 2003 in poi, per le persone HPV positive e i loro partner (con documentazione attestante la positività) e per chi presenti richiesta del medico curante o dello specialista in quanto soggetto a rischio. Le seconde e terze dosi, per chi inizierà il ciclo, saranno somministrate in occasione di altri Open Day organizzati con l’Ersu il 6 maggio e il 7 ottobre.

“Dedicare un’intera settimana alla prevenzione significa trasformare l’8 marzo in un impegno concreto verso la salute delle donne – ha detto il Direttore Generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze– screening, vaccinazioni e informazione sono strumenti fondamentali per ridurre l’incidenza dei tumori e delle malattie prevenibili. Portare questi servizi nei consultori, nelle piazze e nelle università significa intercettare bisogni diversi e offrire opportunità reali di tutela della salute”.