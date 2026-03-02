Presentato a Gangi il progetto “Città che Legge e il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana”

Nella mattinata di sabato, nell’aula consiliare di Palazzo Bongiorno a Gangi, è stato presentato il progetto “Città che Legge e il contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana”, promosso dal Patto per la Lettura delle Madonie e sostenuto dai Comuni del territorio che hanno ottenuto la qualifica di Città che Legge.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana e Petralia Sottana, confermando un impegno condiviso nella promozione della lettura come strumento di crescita culturale, coesione sociale e sviluppo territoriale.

I lavori sono stati introdotti da Carola Lo Nero, sono seguiti gli interventi di Giuseppe Ferrarello, Sindaco di Gangi e Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Comune capofila del progetto, Luigi Iuppa, Sindaco di Geraci Siculo e Presidente dell’Unione dei Comuni delle Madonie, Pina La Giusa vice presidente del GAL Madonie, e Alessandro Ficile, amministratore Unico di So.Svi.Ma., insieme ai rappresentanti dei Comuni aderenti.

A concludere l’incontro è stato Fabio Venezia, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e Vicepresidente della Commissione Bilancio, che ha illustrato il proprio disegno di legge sulla promozione della lettura, depositato nei mesi scorsi all’ARS. Venezia ha inoltre ricordato l’approvazione, nell’ultima legge finanziaria regionale, della norma – da lui firmata – che assegna 800 mila euro ai circa cinquanta Comuni siciliani riconosciuti come Città che Legge dal Ministero della Cultura.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con “Libri d’Alta Quota – Un Patto per la Lettura nelle Madonie”, che vede tra i partner oltre a privati e associazioni So.Svi.Ma., Parco delle Madonie, GAL ISC Madonie e Unione Madonie. L’obiettivo è rafforzare la rete territoriale dedicata alla lettura, valorizzare le buone pratiche culturali e favorire la partecipazione attiva delle comunità.

Nel suo intervento, il Sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ha rivolto un ringraziamento particolare a Carola Lo Nero “anima del progetto”, e ha sottolineato come il Patto per la Lettura delle Madonie rappresenti “uno strumento strategico per consolidare la rete culturale tra i Comuni del comprensorio, favorendo la diffusione del libro e della lettura come elementi fondamentali per lo sviluppo culturale, educativo e civile delle comunità”. Ferrarello ha inoltre evidenziato che i finanziamenti ottenuti grazie al riconoscimento di Città che Legge permetteranno di avviare e potenziare numerose iniziative culturali, tra cui attività di promozione della lettura, laboratori, incontri con autori ed eventi dedicati.