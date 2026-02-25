Firenze, si presenta a TourismA il libro curato da Antonino Filippi e Alfonso Lo Cascio “La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino”

Si presenta venerdì 27 febbraio 2026 al Palazzo dei Congressi a Firenze, nell’ambito di TourismA, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, promosso da ArcheologiaViva, il libro curato da Antonino Filippi e Alfonso Lo Cascio “La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino” (Angelo Mazzotta Editore). Discute con gli autori Massimo Cultraro.

Le dinamiche storiche e archeologiche che hanno interessato la Sicilia e l’Isola di Malta dalla Preistoria al Medioevo sono il tema dei contributi che arricchiscono questo volume, scritto da specialisti del settore, con approfondimenti sulle più recenti scoperte, frutto di scavi, indagini nel territorio e nei magazzini dei musei siciliani. Si scopre così che le nostre conoscenze sulle antiche culture testimoniate nell’Isola si legano strettamente all’attività di ricerca di un uomo, Giovanni Mannino, che per oltre mezzo secolo è stato uno dei protagonisti della cultura siciliana e al quale, come dimostra la sua lunga bibliografia qui pubblicata, molto dobbiamo sulle attuali conoscenze in diverse discipline, dall’Archeologia alla Speleologia.

Il volume raccoglie il contributo di 19 studiosi: Giuseppina Battaglia, Alberto Cazzella, Massimo Cultraro, Franco D’Angelo, Rosanna De Simone, Sara Di Salvo, Antonino Filippi, Rossella Giglio Cerniglia, Caterina Greco, Domenico Laudicina, Alfonso Lo Cascio, Giuseppe Lo Iacono, Marcello A. Mannino, Ferdinando Maurici, Giulia Recchia, Alberto Scuderi, Francesca Spatafora, Sebastiano Tusa, Stefano Vassallo. Il libro è pubblicato da Angelo Mazzotta editore.