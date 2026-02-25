Madonie intervento del Soccorso Alpino a Piano Battaglia per soccorrere una giovane escursionista infortunata

Nel tardo pomeriggio di lunedì, il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani per un intervento di soccorso nel comprensorio di Piano Battaglia, sulle Madonie.

Una giovane donna residente a Palermo, scivolando su un pendio ghiacciato, ha riportato un importante trauma al ginocchio, restando impossibilitata a deambulare.

Immediatamente, da Petralia Sottana è partita una squadra di Tecnici e personale sanitario del Soccorso Alpino, che ha effettuato inizialmente una breve ricerca della persona infortunata, fino ad individuarla. L’infortunata è stata valutata dal personale sanitario del Soccorso Alpino, che ha immobilizzato l’arto inferiore ed ha posizionato la paziente in una specifica barella da trasporto in ambiente innevato e ghiacciato.

La giovane è stata quindi recuperata in salita fin dove poteva giungere una ambulanza di soccorso del 118, che l’ha trasferita presso l’Ospedale di Petralia Sottana.