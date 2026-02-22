Per la crescita e il benessere della comunità: finanziati sei progetti di servizio civile universale a Piana degli Albanesi

Il Comune di Piana degli Albanesi raggiunge un traguardo storico nel campo delle politiche giovanili e dello sviluppo sociale: sono stati infatti finanziati sei progetti di Servizio Civile Universale che coinvolgeranno i giovani dai 18 ai 29 anni per dodici mesi di attività.

Un risultato di straordinaria rilevanza, reso possibile grazie alla Tecno Staff soc. coop con sede a Termini Imerese, che ha affiancato l’Ente in tutte le fasi di accreditamento, predisposizione e presentazione delle proposte progettuali candidate.

I progetti approvati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardano ambiti strategici per la crescita e il benessere della comunità: Assistenza agli anziani e disabili, con interventi mirati al sostegno, all’inclusione e al contrasto della solitudine; Promozione culturale e valorizzazione del patrimonio locale, con iniziative volte a rafforzare l’identità e la fruizione dei beni culturali; Riqualificazione urbana ed educazione ambientale, attraverso attività di cura, decoro e miglioramento degli spazi pubblici e di promozione dell’ambiante.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per il Comune, che propone l’opportunità del Servizio Civile Universale come strumento di valorizzazione dei giovani e di potenziamento dei servizi alla cittadinanza. Ragazze e ragazzi del territorio potranno essere protagonisti attivi di un’esperienza formativa e professionale della durata di dodici mesi, contribuendo concretamente alla crescita sociale e culturale della propria comunità.

L’iniziativa rappresenta non solo un investimento nei servizi locali, ma anche una concreta occasione di crescita civica e professionale per le nuove generazioni, che avranno la possibilità di sviluppare competenze, responsabilità e senso di appartenenza.

Nelle prossime settimane sarà pubblicato l’avviso di selezione rivolto ai giovani interessati a partecipare ai progetti. Tutte le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di presentazione delle domande saranno rese disponibili attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dal Sindaco Rosario Petta (nella foto), che ha dichiarato: «È un risultato che segna una svolta per il nostro Comune. Attiviamo ben sei progetti di Servizio Civile Universale, offrendo ai nostri giovani un’opportunità concreta di crescita e di impegno civico. Desidero ringraziare la mia squadra i consiglieri comunali, gli uffici comunali e la Tecno Staff per l’altissimo livello di professionalità dimostrato: il lavoro svolto è stato determinante per raggiungere questo importante traguardo. Continueremo a investire in progettualità che mettano al centro i giovani e il futuro della nostra comunità».

Un risultato che testimonia come una visione amministrativa orientata alla programmazione e alla collaborazione con partner qualificati possa tradursi in opportunità reali per il territorio, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole.