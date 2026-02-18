Termini Imerese, maltempo fa crollare parte del pontile della centrale Enel

A causa del violento maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la provincia di Palermo, una parte del pontile della centrale Enel di Termini Imerese è crollata sotto la spinta delle mareggiate e del forte vento. Le raffiche di maestrale, che hanno raggiunto i 90 chilometri orari, hanno messo a dura prova le strutture costiere già indebolite dal tempo e dalla prolungata inattività dell’impianto.

Il cedimento ha interessato un tratto del pontile situato nell’area dell’ex centrale elettrica, da tempo in disuso. La struttura, un tempo utilizzata per le operazioni di attracco e rifornimento, mostrava già evidenti segni di deterioramento. Le condizioni meteorologiche avverse hanno aggravato una situazione strutturale fragile, provocando il collasso di una porzione significativa dell’infrastruttura.

Le forti mareggiate hanno colpito l’intero litorale tirrenico, causando disagi e danni in diversi comuni della zona.

Il crollo non avrebbe causato feriti, anche perché l’area risulta interdetta al pubblico da tempo. Tuttavia, l’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni delle strutture industriali dismesse presenti lungo la costa e sulla necessità di interventi di messa in sicurezza.

Nei prossimi giorni si procederà con ulteriori sopralluoghi tecnici per valutare l’entità dei danni e stabilire eventuali interventi di rimozione o consolidamento. L’episodio rappresenta l’ennesimo segnale della vulnerabilità delle infrastrutture abbandonate di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi e frequenti.