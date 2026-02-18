Controlli della GdF in provincia: sequestrati 250mila articoli pericolosi a Termini Imerese e Campofelice

La Guardia di Finanza di Palermo ha intensificato le attività di controllo a tutela dei consumatori, procedendo in due distinti interventi al sequestro di circa 250 mila articoli risultati non conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.

In entrambe le operazioni eseguite rispettivamente presso un esercizio commerciale ubicato nel comune di Termini Imerese e uno nel comune di Campofelice di Roccella, i finanzieri del Gruppo di Termini Imerese hanno accertato diffuse irregolarità riguardanti l’assenza delle informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo, tra cui l’indicazione del luogo d’origine, i dati del produttore o dell’importatore, nonché le necessarie istruzioni, avvertenze e precauzioni d’uso.

Ulteriori criticità hanno riguardato la mancanza del marchio CE, requisito essenziale per attestare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza stabiliti dall’Unione Europea.

Tra i prodotti risultati non conformi alle normative vigenti – e, pertanto, potenzialmente pericolosi per la salute – un vastissimo assortimento di articoli di Carnevale, prevalentemente destinati ai minori, costituiti da giocattoli, maschere e costumi per bambini, è stato sottoposto a sequestro amministrativo e immediatamente ritirato dalla vendita, contribuendo a tutelare i consumatori e gli operatori economici corretti, penalizzati dalla concorrenza di chi immette sul mercato prodotti non sicuri e non conformi.

A seguito del sequestro amministrativo dei prodotti irregolari, nei confronti del rappresentante legale della società, cittadino di nazionalità cinese, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 70 mila euro. Le irregolarità riscontrate sono state altresì segnalate alle competenti Autorità amministrative per gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.