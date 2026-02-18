Castelbuono,  deteneva un arsenale in casa: 52enne arrestato dai Carabinieri

Prosegue l’attività di contrasto alla detenzione illegale di armi nel territorio madonita. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù hanno arrestato un castelbuonese di 52 anni, pluripregiudicato, per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento. I movimenti sospetti dell’uomo hanno attirato l’attenzione dei militari che, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, scoprendo un vero e proprio arsenale nascosto all’interno dell’abitazione dell’uomo.

Sono stati rinvenuti due revolver a tamburo di cui uno senza matricola, una pistola scacciacani priva di tappo rosso, 26 munizioni calibro 38 e 5 calibro 7,65, due katane affilate e una balestra.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo per il 52enne la traduzione presso la casa circondariale “Burrafato”.

Tutte le armi sono state sequestrate per i successivi accertamenti.

L’arresto conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri finalizzato alla rimozione di armi pericolose detenute in assenza di autorizzazioni e alla tutela della sicurezza della cittadinanza.