Altavilla Milicia, si parla della Chiesa di Santa Maria di Campogrosso al quarto incontro promosso da BCsicilia e Masci

Si terrà giovedì 19 febbraio 2026 il quarto appuntamento dell’iniziativa “Intorno al camino: 5 incontri per conoscere il territorio”, promossa da BCsicilia e dalla Base Scout San Francesco – Masci Trabia, che prevede una serie di incontri mensili, riguardanti i beni culturali e ambientali, programmati dal novembre 2025 al marzo 2026. La conferenza si terrà presso la Base Scout San Francesco, bene confiscato alla mafia, che si trova in via Aci Capraia, 1 nel territorio di Altavilla Milicia. Dopo la presentazione di Antonino Artese, Magister Masci Trabia e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia è prevista la relazione di Maria Nunzia Urso, Docente e Presidente della sede di BCsicilia di Altavilla Milicia che parlerà su “La Chiesa di Santa Maria di Campogrosso”. Intrattenimento musicale di Elena Di Salvo. A conclusione dell’incontro è prevista un’Agape fraterna. L’ultimo appuntamento, giovedì 12 marzo, con Santino Agnello, agronomo ed esperto in piante spontanee, che affronterà l’argomento “Le piante alimentari della Riserva di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto”. Per informazioni Tel. 360.845480 Email: [email protected].