Termini Imerese, a rischio esondazione il fiume Imera: allerta della Protezione civile

A causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona nelle ultime ore, è a rischio esondazione il fiume Imera, detto anche fiume grande tra i territori di Termini Imerese e Campofelice di Roccella. A lanciare l’allarme è la sala operativa della Protezione Civile regionale che ha allertato i sindaci dei comuni interessati per possibili situazioni di allagamento. Massima attenzione è stata raccomandata nei comuni di Caltavuturo e Campofelice di Roccella.

“Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione – ha commentato sul suo profilo Facebook il sindaco di Campofelice di Roccella Peppuccio Di Maggio – perché i livelli del corso d’acqua sono rilevanti. È importante adottare prudenza in prossimità degli argini”