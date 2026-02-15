Altavilla Milicia, per scongiurare il rischio di nuove esondazione effettuati lavori nel torrente Milicia

Si sono conclusi gli interventi nel torrente Milicia, che scorre per circa 14 chilometri nel palermitano e attraversa i territori di Ventimiglia di Sicilia, Altavilla Milicia e Casteldaccia. I lavori, che hanno avuto un costo di 1,9 milioni di euro, sono stati realizzati con fondi regionali, su iniziativa dell’Autorità di bacino della Presidenza della Regione.

Gli interventi hanno riguardato prevalentemente l’installazione di nuove arginature, costituite da gradoni in pietrame. L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei territori, in particolare in prossimità del tratto autostradale dell’A19, del passaggio ferroviario e del tratto della SS113 ed eliminare il rischio di esondazione del fiume.

È stato inoltre risagomato l’intero alveo del torrente, svuotato dei detriti in eccesso per un tratto di oltre 1,2 chilometri. La rifunzionalizzazione idraulica garantirà un più regolare deflusso delle acque.