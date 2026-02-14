In libreria “Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano” curato da Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio

Esce in libreria “Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano. Bellezza, decoro e armonia” a cura di Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio, edito dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, con il patrocinio di BCsicilia. Il volume ospita contributi di Mario Bolognari, Gianluca Bonsignore, Cesare Capitti, Vincenzo Cariddi Princiotta, Antonio Liga, Alfonso Lo Cascio, Ciro Lomonte, Carmelo Luca, Ivan Martella, Carmelo Montagna, Mariella Sciammetta, Giuseppe Trombino, Leon Zingales.
I contenuti del libro: La città, intesa non soltanto come spazio fisico ma anche come luogo sociale e umano, riflette oggi una profonda crisi. Questa decomposizione non è causata unicamente da dinamiche economiche o da politiche urbane fluide e instabili, ma affonda le radici in una crisi antropologica: l’umanità globalizzata si è disumanizzata, mostrando una crescente difficoltà a stabilire relazioni autentiche ed una diffidenza reciproca e incapacità di riconoscere l’altro come parte di sé. Viviamo in una società dominata dai social network, dove le relazioni si riducono a contatti virtuali, privi di profondità ed empatia. Questo impoverimento del tessuto relazionale genera conflitti, solitudini invisibili e una diffusa mancanza di amore verso sé stessi e gli altri. La contemporaneità ha sacrificato il valore della relazione umana sotto il peso del profitto, dell’individualismo e di una logica del “si salvi chi può” che permea ogni livello della società: governativo, pubblico e privato. In questo contesto, l’umanità sembra aver smarrito la propria storia, quella storia capace di indicare le vie verso il bene comune. Il lavoro, la cultura, la bellezza, l’armonia e il decoro urbano incidono profondamente sul benessere individuale e collettivo. La città non deve più essere terreno di speculazione e sfruttamento, ma tornare a essere generatrice di bellezza, di relazioni autentiche e di spazi condivisi. È in questa direzione che deve orientarsi ogni progetto urbano degno di essere chiamato tale: costruire città per le persone e non per i capitali.
Il libro può essere anche richiesto direttamente alla Casa editrice Don Lorenzo Milani: email [email protected] – Tel. 3468241076. Inoltre si può trovare a Palermo presso la Libreria Millemondi in via Mariano Stabile, 233, oppure a Termini Imerese presso la Libreria Faso in Piazza La Masa, 5,
I curatori: Cesare Capitti. Architetto, già Dirigente Capo Servizio del Dipartimento Urbanistica dell’ Assessorato regionale del Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, attualmente svolge attività di Cultore del Settore ICAR 21 Urbanistica, presso l’Università degli Studi di Palermo. Già componente del Consiglio Regionale dell’Urbanistica, della Commissione per il risanamento delle zone “A” e B1” del P.R.G. del Comune di Ragusa. Esperto di restauro e recupero dei Centri Storici; Componente della commissione speciale per il paesaggio istituita ai sensi dell’art. 148 del codice dei Beni Culturali e Ambientale. Ha svolto attività di docenza presso la facoltà di Architettura e di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo. Autore di varie pubblicazioni (Governo del territorio e dottrina sociale della Chiesa in architettura, urbanistica, ambiente e paesaggio 2012); (La città della speranza 2016), editati entrambi da Qanat Palermo; (Città e periferia 2020) editato da Maurfix Roma; (La città disumanizzata 2024) DLM edizioni.
Alfonso Lo Cascio. Giornalista pubblicista. È Presidente regionale di BCsicilia. Ha dato vita all’Università Popolare di Termini Imerese. È Direttore di “Espero”, rivista di cultura, politica, informazione. È stato inoltre Direttore de “I racconti di Luvi”, quadrimestrale di Letteratura, poesia e cultura, e fondatore della Casa editrice Don Lorenzo Milani. È Direttore responsabile della rivista “Galleria, Rassegna di cultura, di storia patria, di scienze letterarie e artistiche”. Ha pubblicato: “Castelli e Torri della costa, da Termini a Solanto”, “Himerensis, Agenda dei paesi del termitano”, “La riserva di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto”, “Un eroe semplice”. Ha curato il volume “Il futuro delle città. Memoria, identità, bellezza, nuovo umanesimo” e “La Terra dei Giganti. Studi di Archeologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino”. Il suo ultimo volume “1943: la Reconquista dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” sta riscuotendo un grande successo ed è stato presentato al Salone del Libro di Torino.
Scheda Libro
Titolo: Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano
Sottotitolo: Bellezza, decoro e armonia
Curatori: Cesare Capitti – Alfonso Lo Cascio
Anno di Pubblicazione: Febbraio 2026
Città di Pubblicazione: Termini Imerese
Editore: Casa Editrice Don Lorenzo Milani
Pagg. 84
Prezzo: Euro 15,00