In libreria “Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano” curato da Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio

Esce in libreria “Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano. Bellezza, decoro e armonia” a cura di Cesare Capitti e Alfonso Lo Cascio, edito dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani, con il patrocinio di BCsicilia. Il volume ospita contributi di Mario Bolognari, Gianluca Bonsignore, Cesare Capitti, Vincenzo Cariddi Princiotta, Antonio Liga, Alfonso Lo Cascio, Ciro Lomonte, Carmelo Luca, Ivan Martella, Carmelo Montagna, Mariella Sciammetta, Giuseppe Trombino, Leon Zingales.

I contenuti del libro: La città, intesa non soltanto come spazio fisico ma anche come luogo sociale e umano, riflette oggi una profonda crisi. Questa decomposizione non è causata unicamente da dinamiche economiche o da politiche urbane fluide e instabili, ma affonda le radici in una crisi antropologica: l’umanità globalizzata si è disumanizzata, mostrando una crescente difficoltà a stabilire relazioni autentiche ed una diffidenza reciproca e incapacità di riconoscere l’altro co­me parte di sé. Viviamo in una società dominata dai so­cial network, dove le relazioni si riducono a contatti vir­tuali, privi di profondità ed empatia. Questo impoveri­mento del tessuto relazionale genera conflitti, solitudini invisibili e una diffusa mancanza di amore verso sé stessi e gli altri. La contemporaneità ha sacrificato il valore del­la relazione umana sotto il peso del profitto, dell’indivi­dualismo e di una logica del “si salvi chi può” che per­mea ogni livello della società: governativo, pubblico e privato. In questo contesto, l’umanità sembra aver smarri­to la propria storia, quella storia capace di indicare le vie verso il bene comune. Il lavoro, la cultura, la bellezza, l’armonia e il decoro ur­bano incidono profondamente sul benessere individuale e collettivo. La città non deve più essere terreno di speculazione e sfruttamento, ma tornare a essere genera­trice di bellezza, di relazioni autentiche e di spazi condi­visi. È in questa direzione che deve orientarsi ogni pro­getto urbano degno di essere chiamato tale: costruire città per le persone e non per i capitali.

Il libro può essere anche richiesto direttamente alla Casa editrice Don Lorenzo Milani: email [email protected] – Tel. 3468241076. Inoltre si può trovare a Palermo presso la Libreria Millemondi in via Mariano Stabile, 233, oppure a Termini Imerese presso la Libreria Faso in Piazza La Masa, 5,

I curatori: Cesare Capitti. Architetto, già Dirigente Capo Servi­zio del Di­partimento Urbanistica dell’ As­sessorato regionale del Terri­torio e Ambiente della Regio­ne Si­ciliana, attualmente svolge attivi­tà di Cultore del Settore ICAR 21 Urbanistica, presso l’U­niversità degli Studi di Palermo. Già com­ponente del Consiglio Regionale dell’Urbanistica, della Commis­sione per il risanamento delle zo­ne “A” e B1” del P.R.G. del Co­mune di Ragusa. Esperto di re­stauro e recupero dei Centri Sto­ri­ci; Componente della com­missione speciale per il paesag­gio istituita ai sensi dell’art. 148 del codice dei Beni Culturali e Ambientale. Ha svolto attività di docenza presso la facoltà di Ar­chitettura e di Ingegneria dell’U­niversità degli Studi di Palermo. Autore di varie pubblicazioni (Governo del territorio e dottrina sociale della Chiesa in architettu­ra, urbanistica, ambiente e pae­saggio 2012); (La città della spe­ranza 2016), editati entrambi da Qanat Palermo; (Città e periferia 2020) editato da Maurfix Roma; (La cit­tà disumanizzata 2024) DLM edi­zioni.

Alfonso Lo Cascio. Giornalista pubblicista. È Presidente regio­nale di BCsicilia. Ha dato vita all’U­niversità Popolare di Termini Imerese. È Direttore di “Espero”, rivista di cultura, politica, infor­mazione. È stato inoltre Direttore de “I racconti di Luvi”, quadrime­strale di Letteratura, poesia e cultura, e fondatore della Casa editrice Don Lorenzo Milani. È Direttore responsabile della rivi­sta “Galleria, Rassegna di cultu­ra, di storia patria, di scienze let­terarie e artistiche”. Ha pub­blicato: “Castelli e Torri della co­sta, da Termini a Solanto”, “Himerensis, Agenda dei paesi del termitano”, “La ri­serva di Piz­zo Cane, Pizzo Tri­gna e Grotta Mazzamuto”, “Un eroe sempli­ce”. Ha curato il volu­me “Il futuro delle città. Memoria, identità, bel­lezza, nuovo umane­simo” e “La Terra dei Giganti. Studi di Ar­cheologia e Storia in memoria di Giovanni Mannino”. Il suo ultimo volume “1943: la Recon­quista dell’Europa. Dalla Confe­renza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” sta riscuotendo un grande suc­cesso ed è stato pre­sentato al Salone del Libro di To­rino.

Scheda Libro

Titolo: Urbanistica e Architettura in cerca dell’umano

Sottotitolo: Bellezza, decoro e armonia

Curatori: Cesare Capitti – Alfonso Lo Cascio

Anno di Pubblicazione: Febbraio 2026

Città di Pubblicazione: Termini Imerese

Editore: Casa Editrice Don Lorenzo Milani

Pagg. 84

Prezzo: Euro 15,00