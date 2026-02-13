Controlli straordinari dei Carabinieri nella provincia: persone denunciate a Termini Imerese e Trabia

Durante il fine settimana, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese e quelli della Compagnia di Monreale, con il supporto delle Stazioni, delle Sezioni Radiomobili e dell’unità cinofili di Palermo Villagrazia, hanno condotto dei servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Comando Gruppo Carabinieri di Monreale in diverse aree della provincia di Palermo, con particolare attenzione ai luoghi della movida e con riferimento ai comuni di Termini Imerese, Caccamo, Trabia, San Giuseppe Jato e San Cipirello.

L’obiettivo primario è stato la prevenzione e la repressione dei reati legati alla guida in stato di ebbrezza, all’uso di sostanze stupefacenti e al contrasto delle violazioni delle misure cautelari.

I servizi congiunti hanno portato al deferimento all’Autorità Giudiziaria di complessive 12 persone in stato di libertà, per reati accertati durante tali controlli.

In dettaglio, 6 denunce sono stati eseguiti per guida con un tasso alcolemico superiore al limite di legge, con l’immediato ritiro della patente di guida, verificatisi in particolare nei comuni di Termini Imerese, Caccamo e nell’area di San Giuseppe Jato e San Cipirello. Proprio in quest’ultimo centro, i militari hanno deferito un soggetto per guida in stato di ebbrezza, per poi denunciarlo nuovamente in stato di libertà per la stessa identica violazione a distanza di appena due ore dal primo controllo.

A questi si aggiungono 3 denunce per guida del veicolo senza aver mai conseguito la patente, riscontrati tra Termini Imerese e Trabia, in tutti i casi aggravata dalla recidiva nel biennio, e un deferimento per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, accertato a seguito di esami ematochimici presso l’Ospedale S. Cimino di Termini Imerese. Anche in questo caso è stata contestualmente ritirata la patente di guida. Altri 2 deferimenti sono stati eseguiti per violazione delle prescrizioni relative a misure restrittive della libertà personale, con accertamenti tra San Giuseppe Jato e Termini Imerese.

Parallelamente, 6 persone sono state segnalate alla Prefettura di Palermo per detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, con sequestro amministrativo della sostanza. L’intera operazione ha visto l’identificazione di complessive 250 persone e il controllo di 125 mezzi tra autovetture e ciclomotori, l’esecuzione di 20 perquisizioni personali e/o veicolari, il controllo di 15 persone già sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il ritiro di 5 patenti di guida. Sono state elevate un totale di 26 contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo superiore ai 5.400 Euro.