Cefalù, liceo Mandralisca scelto sede nazionale per la Giornata mondiale della lingua e cultura elleniche

Si è svolta la Giornata mondiale della lingua e cultura elleniche, iniziativa del governo di Atene che ha preso il via nel 2017 per la dare diffusione allo studio del greco nel mondo. La data scelta commemora la morte del poeta ellenico Dionysios Solomòs, vissuto a cavallo tra ‘700 e ‘800. Oggi questa Giornata si celebra in tutto il mondo, ovunque ci siano comunità elleniche, per iniziativa e con la partecipazione di migliaia di filelleni e costituisce l’occasione per esprimere gratitudine nei confronti della Grecia, per il contributo straordinario che ha dato alla civiltà occidentale. Il liceo classico Mandralisca ha avuto il grande onore di essere tra le poche sedi scelte in Italia per ospitare la conferenza tenuta dalle docenti dell’Università di Palermo, Sabrina Grimaudo e Antonietta Provenza, che hanno discusso rispettivamente del tema della politica e della musica nel mondo greco.

“Essere scelti come sede nazionale per la Giornata Mondiale della Lingua Greca – ha dichiarato il dirigente scolastico Danilo Gatto – è un riconoscimento di grande valore per il Mandralisca. Celebrare questa lingua significa onorare le radici del pensiero occidentale, della democrazia, della filosofia e della cultura. La nostra scuola è stata un’occasione straordinaria per rafforzare l’impegno nella promozione delle humanitates, offrendo agli studenti un legame vivo con il patrimonio greco e il suo messaggio universale. Siamo grati per questa enorme opportunità di condivisione, e per la fiducia che ci è stata data”.