Special Olympics: a Bagheria una giornata dedicata alla pallavolo unificata

Nell’ambito della X Edizione della Volleyball Week 2026 di Special Olympics, che anche quest’anno animerà palestre e scuole di tutta Italia, il Team Sicilia promuove una tappa a Bagheria, con una giornata interamente dedicata alla pallavolo unificata, puntando ancora una volta sul valore profondo della connessione tra sport e inclusione.

L’evento si svolgerà la mattina del 13 febbraio presso la palestra dell’istituto “D’Alessandro”, in via Sant’Ignazio di Loyola 7, e rappresenterà un’importante occasione di incontro e condivisione per scuole, associazioni, società sportive e gruppi del territorio siciliano.

Le squadre partecipanti saranno formate da atleti con e senza disabilità intellettive, secondo i valori fondanti di Special Olympics Italia. L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare la pallavolo unificata all’interno dei Team Special Olympics, promuovendola nel contesto scolastico e sul territorio, diffondendo al contempo i valori di rispetto, collaborazione e gioco di squadra.

Parteciperanno all’evento sei squadre:

Liceo scientifico “D’Alessandro” di Bagheria

Istituto alberghiero “Morselli-Sturzo” di Gela

Istituto superiore “Eschilo” di Gela

Liceo scientifico “Vittorini” di Gela

Associazione Il Gabbiano – Sostegno Docet di Bagheria

Associazione Orizzonte di Gela

L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Angela Troia, si svolgerà nel moderno e accogliente impianto sportivo dell’istituto scientifico a indirizzo sportivo “D’Alessandro” ed è organizzata sotto l’egida del Team Sicilia di Special Olympics, guidato dal presidente Giovanni Caramazza e rappresentato localmente dal direttore per la provincia di Palermo Gaetano Piraino. Presente anche il direttore regionale Natale Saluci.

Sarà una grande giornata di sport, entusiasmo e inclusione per tutti coloro che parteciperanno.