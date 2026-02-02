Cibo, tradizioni e identità, nasce una nuova rubrica: “Espero Food”

Care lettrici, cari lettori,

da oggi nasce una nuova rubrica su Esperonews. Un progetto che prende forma dall’unione della nostra passione principale, il giornalismo, con l’amore per la buona tavola, per i prodotti del nostro Comprensorio e, più in generale, per le eccellenze della nostra Isola di Sicilia, senza fermarci a stereotipi legati al cibo siciliano.

Racconteremo il Mediterraneo, le materie prime locali, i produttori, gli artigiani del gusto e i giovani che hanno scelto di investire e lavorare nei nostri territori, scommettendo con coraggio sulla propria terra. Lo faremo con uno sguardo attento e curioso, parlando di cibo, tradizioni e identità senza alcuna presunzione, ma con rispetto e passione.

Questa nuova rubrica si aggiunge alle altre già presenti su Esperonews, dedicate a tematiche diverse, arricchendo ulteriormente il nostro racconto del territorio.

Perché per noi siciliani il cibo non è solo nutrimento: è cultura, memoria e futuro.

Ed è, soprattutto, una cosa seria.