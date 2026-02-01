Catania, il Comitato per la salvaguardia degli “Orti d Susanna” chiede l’istituzione del Parco urbano

Nel quartiere di Cibali di Catania c’è un’ importante area verde dimenticata. Fino alla metà del Novecento era una zona agricola coltivata ed oggi è a rischio di nuove edificazioni. Il Comitato Parco Orti di Susanna, costituito con l’adesione di diverse di associazioni, ha presentato di recente le proprie osservazioni sulla proposta di vincolo di tutela avanzata dalla Soprintendenza, chiedendo un ampliamento del vincolo su un’area che ha caratteristiche naturalistiche ed etno-antropologiche meritevoli di essere salvaguardate.

Nelle more delle decisioni della Regione, il Comitato chiede il riconoscimento degli Orti come Parco urbano e propone iniziative che permettano alla cittadinanza di conoscere meglio questa area ricca di importanti caratteristiche geologiche, di biodiversità vegetazionale e faunistica, di manufatti riconosciuti patrimonio dell’Unesco, di cavità antropiche di valore storico.

Su iniziativa del WWF Sicilia Orientale, una delle associazioni aderenti al Comitato, per sabato 14 febbraio è prevista negli Orti una camminata che consentirà anche di riscoprire l’antica arte tradizionale della cestineria con un laboratorio pratico di intreccio.

Anche alcuni dipartimenti dell’università di Catania stanno dimostrando interesse per lo studio degli Orti e propongono un seminario per il pomeriggio di venerdì 20 febbraio alle ore 16 presso l’Auditorium “Enzo Zappalà” in via Santa Maddalena, 39 a Catania “Gli Orti della Susanna: quale modello per il ripristino di un ecosistema urbano?”. Ne discutono i docenti Ugo Salanitro (giurista) – Pietro Minissale (botanico) – Ferdinando Branca (agronomo) – Daniele La Rosa (urbanista), Carmelo Ferlito (geologo), Massimo Frasca (archeologo). Saranno presenti al dibattito Ignazio Di Paola (Comitato cittadino), Laura Patanè (Soprintendenza Beni Culturali di Catania), Viola Sorbello (Legambiente Catania), Giuseppe Rannisi (Lipu), Diego Fiorentino (WWF). Moderano l’incontro Marisa Meli e Melania Nucifora.