Terremoto di magnitudo 3.1 a Blufi alle 20.42, nessun danno a persone e cose

Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è stato registrato nella serata di oggi in provincia di Palermo. La scossa, secondo quanto reso noto dall’INGV, è avvenuta alle 20.42 ora italiana, con epicentro a circa un chilometro a nord-ovest di Blufi e a una profondità di 38 chilometri.

L’evento sismico, inizialmente stimato con una magnitudo compresa tra 2.9 e 3.4, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 37.7627 di latitudine e 14.0680 di longitudine.

A rassicurare la popolazione è il sindaco di Blufi, Lillo Puleo, che ha spiegato come, in contatto con il Dipartimento regionale di Protezione civile, non siano state segnalate scosse avvertite dalla popolazione. «L’epicentro potrebbe essere avvenuto in aperta campagna – ha dichiarato – e non risultano danni a persone o cose».