ISS Stenio di Termini Imerese apre a Cerda un percorso quadriennale di elettronica ed elettrotecnica

Dall’anno scolastico 2026/2027 l’istituto Stenio di Termini Imerese attiverà un percorso sperimentale di “Elettronica ed elettrotecnica articolazione elettrotecnica”, autorizzato dall’USR Sicilia e che si terrà a Cerda.

Si tratta di un percorso innovativo della durata di quattro anni, che consente agli studenti di conseguire il diploma in un anno in meno, favorendo un ingresso più rapido all’università, agli ITS e al mondo del lavoro, senza rinunciare alla qualità della formazione.

Il nuovo indirizzo è finalizzato alla realizzazione di un percorso formativo integrato che unisca formazione tecnica, innovazione e professionalizzazione in ambito elettrotecnico e biomedicale, agevolando l’ingresso nella filiera tecnica superiore e nel tessuto produttivo.

Il percorso si propone di potenziare competenze elettriche, elettroniche, di automazione e biomedicali, di rafforzare l’integrazione scuola–ITS–imprese, di incrementare la laboratorialità, la FSL e le attività “on the job”, di favorire l’accesso ai percorsi terziari non accademici, di promuovere internazionalizzazione e competenze linguistiche e di sostenere metodologie innovative e discipline STEM.

Lo studente conseguirà come titolo finale il Diploma di istruzione tecnica pari a quello quinquennale.

Il percorso ha una struttura così declinata: Curriculum tecnico quadriennale con potenziamento laboratoriale; Moduli ITS integrati (esperti del settore, laboratori avanzati, visite tecniche); Stage e tirocini progressivi dal primo anno (260 ore nel quadriennio); Introduzione a tecnologie emergenti e sistemi intelligenti applicati.

I destinatari sono gli studenti dell’indirizzo Elettrotecnica con attitudini verso automazione, innovazione tecnologia e settore elettromedicale che acquisiranno elevate competenze tecniche per un uso consapevole di apparecchiature elettriche, elettroniche e biomedicali e una capacità di operare in sistemi di automazione, impianti e dispositivi medicali.

Sarà garantito l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo con lo stesso monte ore del curriculo ordinario, attraverso una flessibilità organizzativa dell’autonomia scolastica ed un potenziamento dei laboratori, assicurando il pieno sviluppo delle competenze e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Aurora Maria Roncaglia, esprime grande soddisfazione per l’attivazione del percorso quadriennale, che rappresenta per gli studenti una importante occasione di crescita formativa e competitività. Il nuovo indirizzo propone una formazione moderna e di respiro europeo.