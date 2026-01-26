Cefalù: addio a Mons. Crispino Valenziano, tra i massimi liturgisti italiani: i funerali domani a Cefalù

Si è spento sabato 24 gennaio all’età di 94 anni Monsignor Crispino Valenziano, uno dei più autorevoli studiosi italiani e internazionali di arte sacra e liturgia. Nato a Cefalù nel 1932, Valenziano ha dedicato l’intera vita allo studio, all’insegnamento e alla promozione della bellezza e del culto cristiano.

Ordinario di Antropologia Liturgica e Spiritualità Liturgica al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo, è stato membro del Pontificio Consiglio per i Beni culturali della Chiesa e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Considerato un punto di riferimento per generazioni di studiosi, artisti e liturgisti, Mons. Valenziano ha contribuito in modo determinante alla formazione di una nuova sensibilità verso l’arte e la liturgia, con attenzione ai segni, alla simbologia e al rispetto del patrimonio ecclesiale.

A darne notizia è la Diocesi di Cefalù. Il Vescovo S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, il presbiterio e l’intera comunità diocesana hanno ricordato come Mons. Valenziano “è entrato nella luce della Risurrezione di Cristo”. Le esequie si terranno domani, martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11.00 nella Basilica Cattedrale di Cefalù.

La Fondazione Accademia Via Pulchritudinis ha ricordato il sacerdote come un uomo che, fino all’ultimo, si è affidato alla misericordia di Cristo, celebrando ora “la sua Pasqua nella domenica senza tramonto”.

Il cordoglio si è esteso all’UCSI Palermo, che ha sottolineato come Mons. Valenziano sia stato “un punto di riferimento per la Chiesa italiana e non solo” e ha espresso la propria vicinanza con una preghiera. Anche l’Arcidiocesi di Palermo e la Chiesa di Trapani si sono unite al dolore della comunità di Cefalù, ricordando l’opera del liturgista e teologo, fondatore della Facoltà Teologica di Sicilia e presidente della Fondazione “Accademia Via Pulchritudinis”.

L’arcivescovo Corrado Lorefice ha definito Mons. Valenziano un maestro che ha segnato profondamente il cammino culturale e liturgico della Chiesa siciliana, un “ricercatore e cantore della Bellezza, appassionato discepolo del Cristo”. Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ha inviato un messaggio di cordoglio, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa e il valore dei suoi insegnamenti, dei suoi libri e delle opere realizzate, tra cui la supervisione teologica dei lavori di adeguamento liturgico della Cattedrale di Trapani nel 1997.

Mons. Valenziano lascia un’eredità preziosa per la Chiesa e per la cultura liturgica, testimoniata dal rigore accademico, dalla sensibilità artistica e dalla profonda spiritualità con cui ha accompagnato generazioni di fedeli, studiosi e operatori pastorali.