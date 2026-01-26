Quando la gioia fa rumore: a Palermo la parrocchia S. Teresa condannata a pagare 45mila euro avviata raccolta fondi

La Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, condannata dal Tribunale di Palermo a risarcire 45 mila euro ai condomini per il rumore dell’oratorio, ha avviato una libera sottoscrizione per far fronte alla somma.

La comunità sottolinea che l’oratorio è uno spazio educativo e di socialità per bambini e ragazzi, fondamentale soprattutto in città dove mancano luoghi sicuri di gioco. L’Arcidiocesi di Palermo ribadisce il valore educativo delle attività ludiche e sportive, e invita al dialogo con cittadini e istituzioni per conciliare diritti e coesione sociale.

“Con riferimento alle notizie di stampa concernenti la sentenza che ha interessato la Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, – si legge sul sito dell’Arcidiocesi – sita in via Filippo Parlatore a Palermo, e alcuni proprietari degli immobili prospicienti l’oratorio parrocchiale, l’Arcidiocesi di Palermo ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, nel rispetto delle persone coinvolte e delle determinazioni assunte dall’Autorità Giudiziaria. La Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù prende atto con senso di responsabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo e conferma la propria volontà di attenersi pienamente a quanto stabilito, nella consapevolezza che il rispetto delle regole e della convivenza civile costituisce un valore fondamentale per la comunità cristiana. La Parrocchia ribadisce altresì la funzione educativa, sociale e preventiva dell’oratorio, che da decenni costituisce per bambini e ragazzi uno spazio fondamentale di crescita, inclusione e socialità, soprattutto in un contesto urbano povero di luoghi di socializzazione. Le attività ludiche e sportive sono sempre state concepite non come fattore di disturbo, ma come strumenti di aggregazione e di formazione umana e cristiana. Nel corso degli ultimi anni, la comunità parrocchiale ha cercato di adottare misure volte a ridurre i disagi segnalati dai residenti, nel tentativo di conciliare il diritto alla quiete con quello dei più piccoli a spazi sicuri di gioco e relazione. Il mancato raggiungimento di un accordo condiviso è motivo di rammarico per tutti. La Parrocchia auspica che, anche alla luce di questa vicenda, possa aprirsi una riflessione più ampia sul valore degli oratori e degli spazi educativi nelle città e sulla necessità di un dialogo costante tra istituzioni, comunità ecclesiali e cittadini, affinché si possano individuare soluzioni equilibrate che tutelino i diritti di tutti. La Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, insieme all’Arcidiocesi, rinnova la propria disponibilità al confronto e al dialogo, nella ferma convinzione che la coesione sociale e la cura delle fragilità – a partire dai bambini – siano un bene comune da tutelare con responsabilità e rispetto reciproco, come avviene quotidianamente in molti quartieri della Città grazie alla presenza delle Parrocchie e al servizio pastorale dei loro Parroci”.

Sulla stessa scia, anche l’UCSI Palermo sulla propria pagina Facebook scrive: “Come Ucsi Palermo abbiamo manifestato da subito solidarietà e vicinanza alla parrocchia e oggi ci impegniamo a diffondere il loro appello. Chiediamo a tutte e a tutti di partecipare alla sottoscrizione con una donazione libera alla parrocchia”.

Chi desidera contribuire può donare tramite IBAN: IT10D0306909606100000117553, causale: Donazione per contenzioso oratorio.