Weega: dove i giochi da tavolo si comprano (e si scelgono) in community

Chi si avvicina per la prima volta al mondo dei giochi da tavolo ha sicuramente già adocchiato qualche titolo intrigante… salvo poi scoprire, cercandolo online, il temuto messaggio: “Non disponibile”. Oppure, ancora peggio, capita di imbattersi nella pagina di un Kickstarter o Gamefound: tutto in inglese, prezzi poco chiari, spedizioni internazionali e la sensazione di non sapere esattamente cosa si sta comprando. È proprio qui che entra in gioco Weega, una piattaforma tutta italiana che rende questi giochi più accessibili, trasparenti e, soprattutto, parte di un’esperienza condivisa con altri appassionati.

Per chi non lo sapesse, Kickstarter e Gamefound sono piattaforme di crowdfunding, dove editori e creatori propongono giochi ancora in fase di produzione e raccolgono fondi per realizzarli. Il problema? Spesso sono gestiti da realtà estere, con costi finali gonfiati da spedizioni, dazi e IVA.

Ma con Weega tutto questo cambia. Il prezzo è chiaro, il supporto è in italiano e la community è protagonista delle scelte.

E allora chiediamo proprio a chi l’ha creato come funziona Weega!

Ciao ragazzi, grazie per essere qui! Partiamo dalle basi: che cos’è Weega e da dove nasce l’idea?

Weega è il primo social commerce italiano dedicato ai giochi da tavolo. Non è un semplice e-commerce, ma una piattaforma pensata per dare voce e potere alla community di appassionati. Fondata nel 2019 da un gruppo di amici uniti dallo stesso interesse, Weega è nata con l’obiettivo di creare un luogo nel quale gli utenti potessero connettersi con altri giocatori e cercare il prodotto desiderato, in anteprima, non sempre facilmente reperibile o dagli alti costi d’importazione. In un mercato dove le scelte spesso arrivano dall’alto, Weega parte dal basso: ascolta, coinvolge e costruisce insieme agli appassionati.

In cosa si differenzia Weega rispetto a un normale e-commerce? Come gli utenti influenzano direttamente il catalogo?

La differenza è sostanziale: su Weega non esiste un catalogo fisso. Sono gli utenti a proporre i giochi, che vorrebbero acquistare, all’interno della sezione Community della piattaforma. Se una proposta riceve abbastanza interesse (con il meccanismo dei “cuori”), e si trova un accordo con l’editore o c’è disponibilità presso i nostri fornitori, viene trasformata in un Gruppo d’Acquisto (GA) al quale gli utenti possono partecipare. Questo significa che ogni gioco messo in vendita nasce dal desiderio concreto della community e non da logiche imposte dal magazzino o dal mercato.

Potete spiegare in breve come funziona in modo che i nostri lettori possano fin da subito iniziare ad utilizzare la piattaforma?

Basta iscriversi su weega.it o scaricare la nuova app per iOS e Android, quest’ultima permette di non perdersi nessuna novità. Da lì è possibile:

Partecipare ai Gruppi d’Acquisto aperti;

Votare le Proposte degli altri utenti;

Proporre un nuovo gioco che si desidera acquistare;

Scoprire e acquistare i Reega, giochi già disponibili in magazzino con spedizione entro 7 giorni;

Condividere post, esperienze e opinioni nella sezione Community.

Tutto in modo semplice e coinvolgente.

Come funziona l’integrazione dei progetti Kickstarter su Weega e come riuscite a renderli più accessibili per i giocatori italiani?

Kickstarter è una vetrina straordinaria per i giochi da tavolo ma spesso è ostica per chi non ha dimestichezza con l’inglese, con il sistema dei pledge, oltre a tutte le incertezze e imprevedibilità legate al mondo del crowdfunding. Con Weega i progetti Kickstarter/Gamefound vengono “tradotti” per il pubblico italiano, semplificando l’accesso alle opzioni di acquisto e permettendo una riduzione, anche importante, delle spese di spedizione. Inoltre, aspetto altrettanto importante, partecipare a progetti Kickstarter tramite Weega significa anche evitare il rischio della perdita dell’importo pagato in caso di fallimento dell’azienda produttrice o non dover sostenere un aumento dei costi per la consegna (come accaduto in passato per entrambi i casi), poiché tutelati da Weega che si assume tutti i rischi.

Avete notato qualche comportamento ricorrente interessante nella vostra community?

Uno dei comportamenti più belli e sorprendenti è l’alto livello di partecipazione attiva. Gli utenti non solo acquistano ma si scambiano opinioni, consigliano giochi, scrivono post appassionati e si aiutano tra loro. Da questo spirito collaborativo è nata anche l’idea dei Weep, il nostro piano che premia gli utenti più attivi e fedeli con vantaggi esclusivi, cashback, accessi anticipati e tanti altri servizi aggiuntivi servizi aggiuntivi, pensato per chi vive il gioco da tavolo come passione quotidiana e che non vuole lasciarsi sfuggire alcuna opportunità.

Ultima domanda: Qual è il vostro sogno per il futuro di Weega?

Il nostro sogno è che Weega diventi il punto di riferimento per chi ama i giochi da tavolo.

Vogliamo una piattaforma che non sia solo un luogo dove acquistare ma un ambiente vivo, in cui sentirsi parte di una Community autentica. Ora l’obiettivo è allargare ulteriormente le opportunità per i giocatori da tavolo (con diversi progetti in cantiere che non possiamo ancora svelare) ma, in futuro, vorremmo farla diventare un’opportunità per chiunque coltivi una passione. Weega nasce per rendere ancora più facile alimentare interessi comuni, riducendo le distanze tra editori e giocatori, connettendo le persone, e lo stiamo facendo insieme, un gioco alla volta.

Grazie mille ragazzi, e lunga vita a Weega!

E se voi volete scoprire il mondo di Weega, per cercare i giochi più rari, vi invito a visitare il loro sito: www.weega.it

L’Atipica Nerd