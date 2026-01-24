Termini Imerese, “Civitas Splendidissima”: Giornata di Studi dedicata a Giuseppe Catanzaro

Promossa da BCsicilia e Università Popolare, in collaborazione con il Santuario Madonna della Consolazione e la Confraternita Maria SS Neve, si terrà domenica 25 gennaio 2026 con inizio alle ore 9,30, presso la Chiesa S. Francesco Saverio in Via San Francesco Saverio, una Giornata di Studi su Termini Imerese, dedicata a Giuseppe Catanzaro, dal titolo “Civitas Splendidissima”. Dopo i saluti: di P. Diego Broccolo, Parroco del Santuario Madonna della Consolazione e di Angelo Filippone, Presidente Confraternita Maria SS della Neve è la presentazione: Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, prenderanno il via gli interventi di 18 studiosi che si sono occupati di Termini Imerese e del suo territorio dal punto di vista storico, archeologico, artistico, architettonico, etnoantropologico, geologico. Si inizia con la relazione di Elena Mango, Archeologa e Docente presso l’Università di Berna, che presenterà i “Nuovi risultati dalla colonia greca di Himera” a cui farà seguito Monica Chiovaro, Archeologa e Funzionaria della Soprintendenza ai Beni Culturali di Palermo, che parlerà di “Nuove luci sull’Acquedotto Cornelio a Caracoli”, mentre Luigi Santagati, Architetto e Direttore della Rivista “Galleria”, parlerà di Thermae Himerenses, un crocevia strategico della viabilità antica”. “Oltre la tela: Monte S. Calogero probabile sfondo nel Trittico fiammingo di Polizzi Generosa” è il tema che affronterà Roberto Franco, Geologo e Presidente del Centro Studi Francescani e Medievali. Dopo la pausa caffè Francesco Barna, Docente di Storia e Libero ricercatore affronterà il tema “Il porto di Termini nei Conti di cassa del Maestro portulano di Sicilia nel XV secolo”, e a seguire Maria Rita Costanza, Filologa bizantina con Licenza in Sacra Teologia, proporrà “Il tema dell’acqua: simbolismi e significati. Lettura iconografica del ciclo pittorico della chiesa di San Bartolomeo”. “Vincenzo La Barbera pittore tra Ciminna e Termini Imerese” è invece l’argomento che affronterà Giuseppe Cusmano, Studioso del territorio e Presidente BCsicilia di Ciminna, mentre Antonio Cuccia, Storico dell’Arte, proporrà la ricerca “Ancora sulla pittura del Seicento a Termini: due dipinti inediti di Vincenzo La Barbera”. A chiudere la mattinata sarà lo Storico del territorio Rosario Termotto, che parlerà su “Artigiani e artisti di Termini nelle Madonie tra Cinquecento e Settecento”. Dopo il pranzo e la visita guidata alla Chiesa di Sant’Orsola a cura di Maria Rita Costanza alle ore 15,30 è prevista la ripresa dei lavori con “Maestranze termitane a Caltanissetta tra Sei e Settecento: i Laudato” tema che sarà trattato da Giuseppe Giugno, PhD in Storia dell’Architettura e conservazione dei BBAA, a cui farà seguito l’intervento di Salvatore Farinella, Architetto e Storico che affronterà il tema “Filippo Quattrocchi scultore di figure fra Settecento e Ottocento. Le opere di Termini Imerese”. Salvatore Brancato, Docente di Storia e Libero ricercatore, relazionerà su “L’opposizione di Termini alla nascita dei Comuni di Trabia, Altavilla Milicia e Cerda”, e a seguire Mario Liberto, Giornalista e Agronomo parlerà su “La coltivazione del riso nel territorio di Termini Imerese”. Politica e brigantaggio nel termitano tra Ottocento e Novecento è il tema che verrà affrontato da Mario Siragusa, PhD, Cultore di Storia contemporanea presso l’Università Kore, a cui farà seguito l’intervento dell’architetto Cosimo Serio, che parlerà su “Alfonso Amorelli e il suo sconosciuto ciclo pittorico nell’Aula Magna dell’ex liceo Classico di Termini Imerese”. Dopo la pausa caffè è prevista la relazione di Antonio Contino, del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, dell’Università di Palermo che affronterà il tema “22 Settembre 1907: la storia dimenticata dello sviamento ferroviario sulla linea Termini-Fiumetorto”, mentre Andrea Geraci, Dottore in Scienze storiche, parlerà su “La Targa Florio e Termini Imerese: mito, declino e rinascita del patrimonio motoristico siciliano”, Ultimo intervento previsto quello di Alfonso Lo Cascio, Giornalista e Presidente regionale BCsicilia, che racconterà “Un episodio inedito della lotta al banditismo. La mancata cattura del bandito Giuliano a Termini Imerese”. La segreteria tecnica del convegno sarà curata da Lia Faso, Maria Carla Messineo, Elena Rizzo, Donata Urso. Per informazioni: Tel. 346.8241076 Fb: BCsicilia Email: [email protected].

“La giornata di studi, a cui farà seguito la pubblicazione degli atti – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia – vuole diventare un appuntamento annuale per raccogliere tutto quanto viene prodotto sotto l’aspetto di ricerca scientifica sulla nostra città, per riproporla come luogo di riferimento culturale e di conoscenza dell’intero comprensorio, ma anche per stimolare, tra i giovani, lo studio del proprio passato, l’analisi del mutamenti che hanno portato alla realtà attuale, l’impegno per la tutela della memoria storica e la valorizzazione dell’eredità lasciata dagli antichi padri”.