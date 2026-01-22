Giornale di Cefalù, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella città di Ruggero

“Pace, Pace, Pace!” è il grido che verrà lanciato sabato mattina dalla basilica Cattedrale di Cefalù in occasione dell’evento “Mediterraneo, mare di Pace?” al quale sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitato da mons. Crispino Valenziano, presidente della Fondazione Accademia Via Pulchitudinis, organizzatrice del convegno. Il programma, il coordinamento con il Comune e la Diocesi, gli inviti e gli accrediti, il cerimoniale, le misure di sicurezza. Intervista alla prof.ssa Cettina Militello, Vicepresidente della Fondazione.

Tre giorni di allerta meteo: scuole, parchi, cimitero, chiusi per il passaggio del ciclone Harry. Un primo bilancio con Giuseppe Piro, responsabile Giubbe d’Italia. “La poesia oltre i confini del tempo” – la Fidapa – presidente Floreana Liberto – ricorda Antonietta Castelli Cannizzaro e Liliana Mamo Ranzino, omaggio a due grandi Maestre, due grandi Poetesse di Cefalù. Intervista a Domenico Cannizzaro.

In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali la Pro Loco Cefalù – presidente Gianluca Ajello – ha rinnovato il suo impegno nella tutela delle radici identitarie della comunità con un incontro presso la Galleria con la presentazione ufficiale del primo volume di poesie in dialetto cefalutano di Filippo Culotta, dal titolo “Canti, Cunti”. Intervista a Gaetano Mocciaro.

