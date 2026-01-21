Don Leoluca Pasqua e “L’arte della leggerezza”: un invito a vivere meglio

Il bisogno di leggerezza è universale e attraversa i secoli: chi non desidera una vita più serena, meno complicata, con meno “pesi” da portare? Spesso, immersi nella fatica della quotidianità, ci ritroviamo a sognare una vita più semplice, con meno pensieri e più spazio per respirare.

È a questo desiderio che risponde il nuovo libro di don Leoluca Pasqua, L’arte della leggerezza. Per dare peso alla vita (San Paolo, Milano 2026), disponibile nelle librerie a partire da oggi 21 gennaio 2026. L’autore propone un percorso umano e spirituale per imparare a vivere con leggerezza, offrendo strumenti concreti per valutare il proprio vissuto e individuare situazioni, persone, pensieri ed emozioni che appesantiscono il cammino quotidiano, spesso senza che ne siamo pienamente consapevoli.

Il libro invita a mettere ordine nella propria vita, distinguere l’essenziale dal superfluo e scegliere le fatiche che davvero meritano le nostre energie fisiche, psicologiche e spirituali. Un invito a vivere in modo autentico, con leggerezza ma anche con ironia, capaci di accogliere i momenti difficili con un sorriso o un sospiro di speranza, senza perdere di vista la bellezza della vita. L’arte della leggerezza non è solo un libro di riflessioni: è un itinerario pratico per osservare se stessi, gli altri e il mondo con occhi nuovi, educandosi al discernimento delle parole, degli sguardi e dei gesti, imparando a valorizzare ciò che davvero conta.

Per chi desidera incontrare l’autore e approfondire i temi del libro, è prevista la presentazione venerdì 6 febbraio alle ore 18.00, presso la Libreria delle Paoline in Corso Vittorio Emanuele a Palermo. Un’occasione per scoprire come vivere con leggerezza senza rinunciare al peso autentico della vita: quello che dà senso e valore al nostro cammino.