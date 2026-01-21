Prof. Vincenzo Pinello eletto nella Giunta nazionale dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana – Scuola

Il prof. Vincenzo Pinello, associato di Linguistica italiana del Dipartimento SUM – Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo, è stato eletto nella Giunta nazionale dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (ASLI) – Scuola.

L’Associazione per la Storia della Lingua Italiana, costituita nel 1992 a Firenze e con sede presso l’Accademia della Crusca, è tra le realtà di maggiore prestigio e attivismo nel settore degli studi linguistici. In tale contesto, l’Associazione è impegnata anche a favorire forme e metodi di insegnamento linguistico efficace e inclusivo. La sezione Scuola dell’ASLI si occupa, dal 2010, in maniera specifica di questo secondo, importante ambito di azione e ricerca, attraverso un approccio scientifico e metodologico di alto valore, nell’alveo dei principi costituzionali del diritto alla parola.

Oltre a tenere diversi corsi presso il Dipartimento SUM, il prof. Pinello è titolare dell’insegnamento di Didattica dell’Italiano L1/L2 al CdS di Scienze della Formazione Primaria di UniPa e fa parte della Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Ateneo, ricoprendo incarichi di responsabilità. Inoltre, è referente di accordi per la mobilità e la collaborazione scientifica con due grandi Atenei della Repubblica Popolare Cinese per la diffusione dell’italiano nel mondo.

“Siamo certi – ha commentato la Direttrice della Scuola di Lingua italiana per Stranieri dell’Università di Palermo, prof.ssa Mari D’Agostino – del grande contributo che il collega Vincenzo Pinello darà anche attraverso questo nuovo incarico, portando con sé tutta l’esperienza acquisita in oltre un decennio di impegno sul fronte della didattica dell’italiano L2”.