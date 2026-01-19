Aereo Ryanair Norimberga-Palermo non riesce ad atterrare a Punta Raisi causa forte vento

Come preannunciato dai servizi meteo e protezione civile, arrivano i disagi a causa delle avverse condizioni meteo ed in particolare del vento. All’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino alle ore 18,00 un Boeing 737 del volo Norimberga-Palermo della Ryanair, non è riuscito ad atterrare a causa del forte vento, ed è stato costretto a riprendere quota e ritornare a Fiumicino.

Pochi minuti dopo il suo arrivo l’aereo è ripartito da Fiumicino nuovamente con destinazione Palermo Punta Raisi, ma anche questa volta il comandante ha rinunciato a toccare terra, riprendere quota e tornare verso l’aeroporto romano.

Francesco Ficardo