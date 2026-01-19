Termini Imerese, forte vento abbatte un albero: danneggiata una Duster in via Circonvallazione Castello

Paura poco fa a Termini Imerese, dove le forti raffiche di vento che stanno interessando la zona hanno provocato la caduta di un albero in via Circonvallazione Castello.
Il tronco si è abbattuto su una Dacia Duster parcheggiata lungo la strada, causando danni al veicolo. L’episodio è avvenuto improvvisamente, mentre il vento soffiava con particolare intensità. Fortunatamente, al momento della caduta non si trovavano persone all’interno dell’auto né nei pressi dell’albero, evitando conseguenze ben più gravi.
Le autorità invitano alla prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari durante le giornate caratterizzate da forte vento e maltempo.