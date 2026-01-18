Elezione Ordini dei Commercialisti di Palermo e Termini Imerese: La Barbera confermato Presidente

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali dei Commercialisti, Collegio dei Revisori e Comitati Pari Opportunità si sono tenute il 15 e 16 gennaio 2026, con voto da remoto tramite piattaforma elettronica, e riguardano il mandato 2026-2030, con il regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia. Per l’ordine di Palermo e Termini Imerese si è presentata una unica lista unica (“Contare”), così come in altri 85 ordini in Italia (su 131 in totale). A seguito delle operazioni di voto e scrutinio, risultano eletti i seguenti componenti.

Fanno parte del Consiglio dell’Ordine: Nicolò La Barbera; Fabrizio Abbate, Ignazio Capitelli, Santo Ferrarello, Antonella Ferraro, Debora Gagliardi, Cettina Martorana, Sabrina Musacchia, Simona Natoli, Leonardo Passarello, Francesco Pinelli, Angelo Salemi, Francesca Salemi, Claudia Scuderi, Cinthia Tarantino. Per il collegio dei revisori sono stati eletti Valentina La Bruzzo, Luca Orlando, Stefania Cottone. Per il comitato delle pari opportunità Rosanna Arrigo, Fabio Chiossone, Serena Cosentino, Sabrina Di Paola, Patrizia La Grassa, Benedetto Ruffino. Confermato alla presidenza Nicolò La Barbera, che ha commentato: «Ringrazio sinceramente tutti i colleghi per la fiducia rinnovata. Questo risultato rappresenta un forte segnale di continuità, ma anche una grande responsabilità. Continueremo a lavorare con impegno per rafforzare il ruolo dei commercialisti sul territorio, tutelare la professione, sostenere i giovani iscritti e mantenere un dialogo costante con le istituzioni e il mondo economico. Il contributo di tutti i consiglieri eletti sarà fondamentale per affrontare le sfide che attendono la categoria nei prossimi anni». Il Consiglio, il Collegio dei Revisori e il CPO neoeletti entreranno in carica secondo le modalità previste dall’ordinamento professionale, avviando sin da subito le attività istituzionali.