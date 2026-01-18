Termini Imerese, Lotta femminile: Fabiana Aglieri Rinella trionfa a Nizza

Nella lotta femminile la termitana Fabiana Aglieri Rinella ha vinto l’oro nel prestigioso Torneo Internazionale “Henri Deglane” a Nizza. Fabiana ha letteralmente dominato la categoria 57 kg. Con una condotta di gara impeccabile, fatta di solidità mentale e una gestione tattica da veterana, Fabiana ha sbaragliato la concorrenza salendo sul gradino più alto del podio. Il suo oro è il coronamento di un percorso fatto di sacrifici silenziosi e di una crescita tecnica che la proietta, di diritto, tra le stelle più luminose della lotta internazionale.

Il successo della Aglieri Rinella è la punta di diamante di una prestazione corale della Nazionale Italiana che lascia ben sperare per il resto dell’anno. Oltre all’oro della siciliana, il medagliere azzurro si è arricchito grazie a: Emanuela Liuzzi: Medaglia d’oro (50 kg); Conny Danise: Medaglia d’argento (62 kg); Enrica Rinaldi: Medaglia d’argento (76 kg); Fabiana Dattilo: Medaglia di bronzo (76 kg); Angela Crapio Casarola: Un ottimo quarto posto nei 55 kg, sfiorando il podio per un soffio.

Il bilancio finale del “Deglane” consegna agli archivi una Nazionale solida e competitiva in ogni categoria di peso. Per il movimento della lotta femminile, il 2026 si preannuncia come l’anno della definitiva consacrazione. Con una Aglieri Rinella in questo stato di grazia, la Sicilia può continuare a sognare in grande verso i prossimi traguardi mondiali.