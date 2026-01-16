Formazione e lavoro senza lasciare le Madonie: a Castelbuono e Cefalù parte la rivoluzione 4+2

Con l’avvio dei percorsi quadriennali di istruzione tecnica e professionale a partire dall’anno scolastico 2026/2027, prende pienamente forma in Sicilia la riforma della filiera formativa tecnologico-professionale “4+2”, prevista dall’art. 25-bis del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, e disciplinata dal Decreto Ministeriale 14 novembre 2025, n. 221.

Il modello “4+2” rappresenta una riforma strutturale del sistema educativo, finalizzata a costruire percorsi unitari, coerenti e progressivi che accompagnino gli studenti dai quattro anni dell’istruzione tecnica e professionale ai due anni di formazione terziaria tecnologica negli ITS Academy. Non si tratta dunque di una semplice riduzione dei tempi scolastici, ma di una nuova architettura della filiera formativa, pensata per rafforzare le competenze, migliorare l’occupabilità e sostenere lo sviluppo dei territori.

Una delle principali novità di questa riforma è l’opportunità per i giovani del territorio madonita di potersi formare e specializzare senza dover lasciare la propria comunità. La filiera “4+2” consente infatti di unire istruzione tecnica, formazione terziaria e collegamento con le imprese interamente nel territorio, valorizzando le risorse locali e creando nuove prospettive di lavoro qualificato.

I percorsi quadriennali costituiscono il primo segmento della filiera e sono progettati per consolidare le competenze di base e tecnico-professionali attraverso una didattica fortemente laboratoriale, una maggiore flessibilità organizzativa e un più stretto raccordo con il sistema produttivo locale.

Il completamento naturale del percorso “4+2” è affidato agli ITS Academy, pilastro della formazione terziaria professionalizzante (livelli EQF 5 e 6) e principale strumento nazionale per l’occupabilità qualificata dei giovani. Gli ITS garantiscono continuità formativa, specializzazione avanzata e una integrazione strutturale con le imprese, elementi centrali dell’impianto riformatore.

Con Decreto Direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 11 del 9 gennaio 2026 è stata ufficialmente approvata l’attivazione della filiera “4+2” in collaborazione con ITS Academy JobsFactory Madonie per i seguenti percorsi quadriennali:

IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono: Indirizzo IP26 – Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;

IIS “Mandralisca” di Cefalù: Indirizzo IP22 – Enogastronomia e ospitalità alberghiera

L’attivazione di questi percorsi rappresenta un traguardo significativo per il territorio delle Madonie e per l’intero sistema regionale, frutto di un lavoro corale e di una visione condivisa tra istituzioni scolastiche, ITS Academy, imprese ed enti locali. I risultati più maturi si misureranno nel medio periodo, ma è già oggi evidente come il modello “4+2” costituisca una delle espressioni più avanzate del sistema educativo e formativo italiano, capace di integrare istruzione, formazione terziaria e sviluppo territoriale.

ITS Academy JobsFactory Madonie, esprime un sincero ringraziamento a tutte le istituzioni scolastiche, agli enti, alle imprese e ai partner territoriali che hanno creduto in questo percorso e contribuito a renderlo possibile, nella consapevolezza che la filiera tecnologico-professionale “4+2” rappresenta una leva strategica fondamentale per il futuro dei giovani e dei territori, permettendo loro di studiare, crescere e costruire il proprio futuro direttamente nelle Madonie.

Un’occasione per conoscere da vicino la proposta formativa del modello 4+2 sarà offerta nell’ambito delle attività di orientamento in entrata organizzate dagli istituti scolastici, alle quali parteciperà anche ITS Madonie per la presentazione dei percorsi di formazione tecnica superiore.

In particolare, domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso l’IIS “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono – sede IPSASR (Agrario), in via Mazzini n. 25, studenti e famiglie potranno approfondire le opportunità offerte dalla filiera 4+2, che integra il percorso scolastico con la formazione ITS. Analoghe attività di orientamento si svolgeranno presso l’IIS “Mandralisca” di Cefalù – IPSSEOA (Alberghiero), domenica 18 gennaio 2026 e sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con la presenza di ITS Madonie per illustrare le prospettive di continuità formativa e professionale previste dal modello 4+2.