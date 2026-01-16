Termini Imerese, la Lega pronta per le amministrative di primavera. Vice coordinatore provinciale Amodeo: la città ha bisogno di una svolta

“La Lega è pronta alla sfida per l’elezione di sindaco e consiglio comunale a Termini Imerese – Lo afferma Giuseppe Amodeo (nella foto), vice coordinatore provinciale della Lega di Palermo – Stiamo già lavorando alla lista dei candidati. Ed annunciamo la presenza di professionisti, donne, studenti ed esponenti della società civile e del terzo settore. Termini ha bisogno di una svolta e il centrodestra si sta attrezzando per porre fine ad un’esperienza amministrativa che non ha dato le risposte che la città attendeva. Siamo concentrati sul programma attorno al quale i punti fondamentali sono: sanità e ospedale, porto, fondazione Targa Florio, turismo enogastronomico e infrastrutture. L’attenzione del partito, in particolare, è rivolta ad opere che faranno di Termini Imerese una città moderna, a partire dal raddoppio ferroviario all’alta capacità, agli investimenti per l’area portuale. Abbiamo tante donne ed uomini che possono spendersi per questa tornata elettorale che dovrà caratterizzarsi per le proposte di rilancio del commercio, sostegno alle attività produttive ed al terziario, e le politiche a favore delle partite iva. Inoltre daremo particolare attenzione alle politiche sociali per ripensare le azioni di welfare locale e distrettuale”.