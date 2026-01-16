Piano Battaglia, arriva la neve ma gli impianti sciistici sono ancora chiusi

Nonostante siamo in pieno inverno e la neve abbia ricoperto tutte le piste, la stazione sciistica di Piano Battaglia è chiusa. Gli impianti sono fermi perchè doveva essere rifatto il bando per la selezione del personale da destinare alle gestione delle piste. Ogni anno assistiamo a questa storia perché nessuno, tra la Città metropolitana di Palermo e Palermo Energia, si preoccupa di agire tempestivamente e prima che le Madonie siano innevate. “Siamo al paradosso, ma qualcuno dovrebbe ammettere che ha fallito – afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana – Manca la sinergia tra le istituzioni e i soggetti che dovrebbero garantire la piena fruibilità della seconda stazione sciistica della Sicilia, dopo l’Etna. Nonostante sia vigente una legge, di cui sono stata proponente, che incide sulla gestione degli impianti invernali e impone un coordinamento territoriale per la piena valorizzazioni, anche quest’anno su Piano Battaglia viviamo lo stesso deja vu. Tenere gli impianti chiusi significa non sfruttare un’area che è un volano economico straordinario per le Madonie. Si parla sempre di spopolamento delle aree interne, e poi un’opportunità come quella legata agli sport invernali non viene sfruttata completamente. La prossima settimana ci sarà un focus per l’emanazione dei decreti attuativi della legge che riguarda le stazioni invernali, e come Movimento Cinquestelle faremo nelle prossime settimane un incontro a Petralia Sottana per il rilancio di Piano Battaglia con i soggetti istituzionali locali e dell’area metropolitana, ed i soggetti privati che si occupano di turismo e sviluppo, al quale prenderanno parte tutti i portavoce del movimento eletti ai vari i livelli e gli attivisti del territorio”.