Giornale di Cefalù: il Presidente della Repubblica in città per il convegno “Mediterraneo: mare di pace?”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cefalù per mantenere l’impegno nato da una richiesta della Fondazione Accademia Via Pulchritudinis per il convegno sul Mediterraneo e la pace ed aveva chiesto all’inquilino del Quirinale una lectio magistralis. Il Convegno “Mediterraneo: mare di pace?” avrà luogo sabato 24 gennaio dalle 10.00 alle 11.50, presso la basilica cattedrale di Cefalù. A presenziare i lavori sarà proprio il Presidente Mattarella che, sarà presente, per l’intera durata dei lavori. Il programma, le finalità della Fondazione presieduta da mons. Crispino Valenziano, i prossimi eventi, l’impegno per la vera parità tra uomo e donna. Questi i temi dell’intervista alla prof.ssa Cettina Militello (nella foto), Vicepresidente Fondazione.

Provare a creare un unico “contenitore” per gli adulti di Azione Cattolica che non sostituisca ma arricchisca quello che avviene in ogni parrocchia della diocesi con la finalità di mettere a fuoco in alta definizione la nostra vita. Con “Rimessi in piedi” avviato il ciclo di sei incontri presso la Chiesa Maria SS. della Catena. La presentazione di Claudia D’Antoni.

Una rete di sportelli “CAB” aperti al pubblico specializzati nella tutela, nel risparmio, nella gestione delle bollette che propone assistenza gratuita e tutela legale in materia di controversie su acqua, telefonia, gas metano, energia elettrica ed interviene con la rateizzazione delle bollette, disdette, volture, bonus sociale, variazione dei contratti. Interventi di Alessio La Martina, Mattia Brugia, Gabriele Baffoni.

