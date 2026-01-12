Termini Imerese, fuga di gas nella zona Bevuto: si lavora anche di notte per riparare il danno

Nella mattinata di oggi la zona Bevuto a Termini Imerese è stato invasa da un forte odore di gas, generando apprensione tra i residenti della zona. La causa è stata la fuoriuscita di gas provocato da un intervento errato nel corso dei lavori che stanno interessando diverse strade del quartiere.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno disposto la chiusura al traffico del tratto compreso tra via Ugo La Malfa e via Pietro Nenni, per garantire la sicurezza dei cittadini.

Si continua al lavorare incessantemente alla luce delle fotocellule per riparare il danno e riportare la situazione alla normalità.