Palermo ricorda Fratel Biagio Conte, testimone degli ultimi e della speranza: una messa con l’arcivescovo Lorefice

Palermo si raccoglie nel ricordo di Fratel Biagio Conte, a tre anni dalla sua morte, avvenuta il 12 gennaio 2023. Fondatore della Missione di Speranza e Carità, Fratel Biagio è stato una delle figure più luminose e radicali del cristianesimo contemporaneo in Sicilia, capace di trasformare il Vangelo in vita vissuta tra i poveri, i senza dimora, i migranti, gli ultimi.

Per oltre trent’anni ha condiviso la sorte degli emarginati, scegliendo la povertà come stile di vita e la carità come linguaggio quotidiano. Dalle strade di Palermo è nata, grazie a lui, una rete di accoglienza che ha dato rifugio, cibo e dignità a migliaia di persone in difficoltà. La “Cittadella del povero e della speranza” resta oggi uno dei segni più concreti della sua eredità: un luogo dove la fragilità diventa incontro e la sofferenza non viene mai lasciata sola.

Fratel Biagio è stato anche una voce profetica nella vita pubblica della città. Con le sue marce, i digiuni e gli appelli alla coscienza civile e politica ha richiamato costantemente l’attenzione sui temi della pace, della giustizia sociale, della tutela dei più deboli. Senza mai alzare il tono, ma con una forza che nasceva dalla coerenza della sua vita.

Nel terzo anniversario della sua scomparsa, la Chiesa di Palermo lo affida alla preghiera. Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 17.30, nella chiesa “Casa di preghiera per tutti i popoli”, all’interno della Cittadella del povero e della speranza in via Decollati 29, l’Arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, presiederà la Celebrazione Eucaristica in sua memoria, che sarà concelebrata dai Vescovi di Sicilia.

Non un semplice ricordo, ma un atto di gratitudine per una vita spesa fino in fondo. Fratel Biagio continua a parlare alla città con le opere che ha lasciato e con l’esempio di un Vangelo vissuto senza compromessi, dove nessuno è escluso e ogni persona è chiamata per nome.